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Жириновский призвал "шарахнуть" бомбами по Украине и странам Запада в новогоднюю ночь

, ИА "Амител"
Политик считает, что бомбить нужно выборочно, чтобы кого-то напугать, а кого-то – наказать
Фото: vk.com/zhirinovskyv

Фото: vk.com/zhirinovskyv

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал бомбить Украину и страны Запада в новогоднюю ночь. По его словам, он самолично нанёс бы удар, будь он президентом.

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно – наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то", – цитирует парламентария "Газета.ру".

Ранее американский президент Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным предупредил, что Штаты готовят экономические, финансовые и политические санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. 

Владимир Жириновский назвал "самую прогнившую" часть России

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.12.2021 07:37
гость

а почему его, с такими призывами, не считают экстремистом

28.12.2021 07:39
- гость -

Простого человека уже бы арестовали и посадили! Один депутат открыто говорит, что готов и желает расстреливать людей, второй призывает к войне...

28.12.2021 07:40
- гость -

Да надоело уже, ничего нового не может предложить. В своем стиле.

28.12.2021 07:46
- гость -

а почему его, с такими призывами, не считают экстремистом

потому что

Завтра будет новый маскарад
Рыцари, турниры, фейерверк и танцы
Шут наденет красочный наряд
Будет бегать, прыгать и смеяться
Пощекочет ножку королю
Рассмешит принцессу безобразной пляской
Гаер подражает соловью
Нос скрывает ворона под маской

28.12.2021 07:49
- гость -

Этот полуевридей делает подобные экстремистские призывы к войне и нападению на суверенные страны уже много лет, откровенно провоцируя стягивание войск НАТО к нашим границам.
При этом его сынок, никогда нигде не работавший, но всю жизнь тупо сидевший в думе, является владельцем сети пятизвёздочных отелей в тех самых странах запада, которые его пузатый папаша публично призывает бомбить, ведя там жизнь царя иудейского с миллиардами долларов на банковских счетах в Швейцарии.

28.12.2021 07:50
- гость -


а почему его, с такими призывами, не считают экстремистом

да уж 8 прививок не проходят бесследно.

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