Жириновский призвал "шарахнуть" бомбами по Украине и странам Запада в новогоднюю ночь

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал бомбить Украину и страны Запада в новогоднюю ночь. По его словам, он самолично нанёс бы удар, будь он президентом.

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно – наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то", – цитирует парламентария "Газета.ру".

Ранее американский президент Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным предупредил, что Штаты готовят экономические, финансовые и политические санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.