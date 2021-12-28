Жириновский призвал "шарахнуть" бомбами по Украине и странам Запада в новогоднюю ночь

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал бомбить Украину и страны Запада в новогоднюю ночь. По его словам, он самолично нанёс бы удар, будь он президентом.
"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно – наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то", – цитирует парламентария "Газета.ру".
Ранее американский президент Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным предупредил, что Штаты готовят экономические, финансовые и политические санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
Комментарии
а почему его, с такими призывами, не считают экстремистом
Простого человека уже бы арестовали и посадили! Один депутат открыто говорит, что готов и желает расстреливать людей, второй призывает к войне...
Да надоело уже, ничего нового не может предложить. В своем стиле.
а почему его, с такими призывами, не считают экстремистом
потому что
Завтра будет новый маскарад
Рыцари, турниры, фейерверк и танцы
Шут наденет красочный наряд
Будет бегать, прыгать и смеяться
Пощекочет ножку королю
Рассмешит принцессу безобразной пляской
Гаер подражает соловью
Нос скрывает ворона под маской
Этот полуевридей делает подобные экстремистские призывы к войне и нападению на суверенные страны уже много лет, откровенно провоцируя стягивание войск НАТО к нашим границам.
При этом его сынок, никогда нигде не работавший, но всю жизнь тупо сидевший в думе, является владельцем сети пятизвёздочных отелей в тех самых странах запада, которые его пузатый папаша публично призывает бомбить, ведя там жизнь царя иудейского с миллиардами долларов на банковских счетах в Швейцарии.
а почему его, с такими призывами, не считают экстремистом
да уж 8 прививок не проходят бесследно.