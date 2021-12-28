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Росстат: большинство жителей Сибири и ДФО имеют зарплаты ниже МРОТ

, ИА "Амител"
Эксперты отмечают, что именно эти регионы являются ресурсодобывающими
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Росстат подсчитал, что большая часть жителей сибирских и дальневосточных регионов получают зарплаты на уровне минимального размера труда (МРОТ) или ниже того. Согласно подсчётам, это почти 3% работников, или 690 тыс. человек, которые заняты на крупных и средних предприятиях.

По словам представителей ведомства, ощутимая доля населения, зарабатывающая 12 792 рубля и ниже, проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, а также на Северном Кавказе.

В Росстате отметили, что в большинстве случаев возможны нарушения законодательства работодателями при оплате труда, пишут "Известия".

По данным российского статистического ведомства, в первую десятку регионов с самой низкой долей зарплат меньше МРОТ вошли Магадан, Сахалин, Камчатка, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

По данным аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), региональные МРОТ могут значительно отличаться. Причинами небольших зарплат, отмечают специалисты ЦСР, могут быть небольшая производительность труда, дефицит квалифицированных кадров или малая мобильность трудовых ресурсов.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошёл в число самых непривлекательных для инвестиций регионов. 

Алтайский край оказался в числе наиболее непривлекательных для инвестиций регионов

 

Автор:
Евгения Патановская Редактор службы новостей

Комментарии

28.12.2021 09:40
- гость -

Ума нет вот и рабоиаби за копейки .

28.12.2021 09:49
Наверное это так!

Когда пишут что в Москве минимальная пенсия 21 тысяча , то их становится жалко - наверное у них ужасные условия жизни, раз минималку такую сделали. А в развитом Алтайском крае всё отлично, поэтому пенсии около 12 тысяч.

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