Росстат подсчитал, что большая часть жителей сибирских и дальневосточных регионов получают зарплаты на уровне минимального размера труда (МРОТ) или ниже того. Согласно подсчётам, это почти 3% работников, или 690 тыс. человек, которые заняты на крупных и средних предприятиях.

По словам представителей ведомства, ощутимая доля населения, зарабатывающая 12 792 рубля и ниже, проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, а также на Северном Кавказе.

В Росстате отметили, что в большинстве случаев возможны нарушения законодательства работодателями при оплате труда, пишут "Известия".

По данным российского статистического ведомства, в первую десятку регионов с самой низкой долей зарплат меньше МРОТ вошли Магадан, Сахалин, Камчатка, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

По данным аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), региональные МРОТ могут значительно отличаться. Причинами небольших зарплат, отмечают специалисты ЦСР, могут быть небольшая производительность труда, дефицит квалифицированных кадров или малая мобильность трудовых ресурсов.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошёл в число самых непривлекательных для инвестиций регионов.