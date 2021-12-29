Торговый центр предлагают построить на пустыре рядом с ТЦ Dommer в Барнауле

Администрация Барнаула готовится выставить на аукцион земельный участок на Павловском тракте, 174а, который предназначен для строительства торгового центра. Площадь территории составляет 1,75 га и расположена она по соседству с ТЦ Dommer.

По информации мэрии, участок находится в собственности муниципалитета. Но ещё три года назад он был в аренде у компании "Чемпион". Фирма получила территорию осенью 2010 года, заключив договор с мэрией. По условиям соглашения, "Чемпион" должен был построить на участке торгово-деловой и торгово-развлекательный центр. Однако за семь лет компания возвела только трансформаторную подстанцию, соорудила площадку из бетонных плит, по периметру которой расположены забетонированные металлические конструкции.

В мае 2017 года у "Чемпиона" истёк срок аренды земельного участка, а в августе компания обратилась в администрацию города, чтобы продлить договор, но получила отказ. Мэрия обосновала его тем, что участок по назначению не используется, – компания так и не построила на нём ТРЦ. Администрация потребовала вернуть землю. Так началась серия судебных разбирательств.

Арбитражный суд Алтайского края установил, что действия городских чиновников не противоречат закону, однако "Чемпион" с этим решением не согласился и обжаловал его. Но и седьмой Арбитражный апелляционный суд не увидел в действиях чиновников нарушений, поэтому компания вернула землю с недостроем городу.

Условия, а также дата аукциона, который планирует организовать мэрия, пока неизвестны.

Где ещё построят ТРЦ?

Торгово-развлекательный центр предлагают возвести на Павловском тракте, в четырёх километрах от барнаульского аэропорта. Земельный участок площадью 26 га принадлежит государству. В октябре 2021 года институт жилищного строительства "Дом.РФ" выставил территорию на торги.

"Принимая во внимание местоположение, окружение, транспортную доступность объекта, предлагается рассмотреть наиболее эффективное использование в качестве многофункционального комплекса, включающего в себя объекты торговли, общественного питания, гостиничное обслуживание, парк развлечений, аквапарк", – сказано в документации к аукциону.

Однако желающих купить участок за 191 млн рублей не нашлось. В ноябре 2021 года "Дом.РФ" заявил, что повторно готовит землю к торгам. Но точная дата и цена земли пока неизвестны.