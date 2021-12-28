Если выпивать алкоголь несколько дней подряд, то у организма не будет возможности полностью восстановиться. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявила терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Алена Хрипкова.

"При чрезмерном употреблении в крови накапливается токсичный продукт распада алкоголя – ацетальдегид. Организм постоянно обезвожен: спиртное обладает мочегонным действием. Потерю жидкости также могут вызывать тошнота и рвота", – заявила медик.

При употреблении алкоголя также страдает слизистая оболочка желудка, что может приводить к резким болям, расстройству желудка, вздутию. Также снижается уровень сахара в крови, что вызывает слабость и упадок сил. Длительное употребление алкоголя способно вызвать воспалительную реакцию иммунной системы.

"Навредить здоровью может не только сам алкоголь, но и вызванное им поведение. Состояние опьянения характеризуется ухудшением координации и снижением критики, что значительно повышает риск получить травму", – добавила Хрипкова.