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Журналист Егор Просвирин выпал из окна пятиэтажки в Москве. Что известно о случившемся

, ИА "Амител"
Мужчину нашли на улице абсолютно голым посреди улицы с ножом и баллончиком в руках
Фото: Facebook/ @yegorprosvirnin

Фото: Facebook/ @yegorprosvirnin

27 декабря в Москве из окна пятиэтажки выпал главный редактор издания "Спутник и погром", признанного запрещенным и заблокированного в 2017 году. Рассказываем все, что известно о случившемся на данный момент.

Кто такой Егор Просвирин?

Журналист-националист Просвирин стал известен в 2012 году, когда основал в социальных сетях сообщество "Спутник и Погром". Позднее у него появился собственный сайт, материалы которого распространялись по подписке. В 2017 году издание заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

Что произошло в квартире Просвирина перед трагедией?

Накануне происшествия в "Твиттере" журналист написал несколько постов, посвященных своей жене. В них он заявил, что впервые задумался о том, должна ли эта женщина воспитывать его детей. На такие размышления Просвирина, судя по постам, натолкнули "русофобские издания" супруги.

Алкоголь или наркотики?

Непосредственно перед тем, как мужчина выпал из окна, соседи слышали крики в съемной квартире, где он проживал вместе со своей женой. Уже после случившегося в социальных сетях появились фотографии из квартиры, где произошел настоящий погром. 

Жена журналиста рассказала, что они несколько дней подряд употребляли алкоголь, а в день смерти Просвирин начал вести себя агрессивно, швырять предметы, а также выгнал супругу и тещу из дома. По информации ряда СМИ, журналист находился в состоянии наркотического опьянения, а не алкогольного. Также сообщается, что в квартире полицейские нашли неизвестные препараты.

Что случилось с Просвириным?

Тело Егора Просвирина нашли на улице напротив ресторана "Армения" на Тверском бульваре. От полученных травм он скончался на месте. В руках журналиста нашли нож и какой-то баллончик. Предполагается, что он свел счеты с жизнью.

Подробности и обстоятельства смерти Просвирина уточняются.

Очевидцы: человек выпал из окна многоэтажки в центре Барнаула

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

28.12.2021 11:51
- гость -

Это который написал статью "22 июня - Это ДЕНЬ ОТМЩЕНИЯ."???И которую ещё не удалили из интернета...

28.12.2021 11:52
- гость -

то там то здесь пишут про человекопад в России

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