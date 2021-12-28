"Не надо путать". Алтайский Гостехнадзор заявил, что снежные горки строить во дворах можно

В краевой инспекции Гостехнадзора прокомментировали ситуацию со снежными горками в Алтайском крае. В беседе с "Вестями Алтай" в ведомстве заявили, что дворовые горки на соответствие ГОСТам никто не проверяет, а значит, и штрафовать за них никого не будут. В то же время требования к муниципальным объектам остаются прежними, и если они будут возведены с нарушениями, их придётся снести.

"К снежным горкам, которые строятся во дворах, нет стандартов и обязательных требований. В наших документах даже нет понятия "снежная горка". Такие горки не подлежат ни государственному надзору, ни государственной регистрации. К нам сейчас поступает очень много звонков по этому поводу от жителей и от ТСЖ, приходится давать подробные разъяснения. Не надо путать эти вопросы. ГОСТы применяются только для аттракционов. Мы не будем надзирать и не будем контролировать снежные горки во дворах. Мы просто не можем их контролировать, и предостережения делать не можем", – заявил начальник отдела по надзору за аттракционами краевой инспекции Гостехнадзора Василий Вебер.

Вместе с этим он посоветовал строить снежные горки во дворах в безопасных местах, подальше от дорог, оборудовать их ступеньками и перилами, а также регулярно осматривать и следить за их состоянием.

Напомним, ранее горожане рассказали о том, что коммунальщики разрушили снежную горку, построенную во дворе многоэтажки. Решение о сносе было принято из-за того, что конструкция сделана не по правилам. По словам местного жителя, пришедшие на место коммунальщики объяснили, что "горка построена не по закону, без согласований и её надо снести, иначе штраф 100 тыс. руб. для ТСЖ".

Позднее в администрации Центрального района Барнаула прокомментировали ситуацию. Как отметили чиновники, решение о сносе принимало руководство ТСЖ "Аквамарин", которое увидело в объекте несоответствие Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016).

Ранее журналисты amic.ru выяснили, что горки во дворах многоквартирных домов (и частных тоже) строить можно. Главное, чтобы они были безопасны для детей. То есть ребёнок не должен выкатываться на проезжую часть или в стену, ступени должны быть удобными, а площадка на вершине – устойчивой. Но и за этими горками должно быть закреплено ответственное лицо, которое будет следить за их исправностью и безопасностью.

Однако никакой дополнительной регистрации таких горок не требуется. Они вообще не подлежат контролю Гостехнадзора. При этом в ведомстве подчеркнули: если горка, построенная жителями окрестных домов, представляет опасность, к примеру, окажется "бесхозной" (не будет ответственного) либо дети могут выкатиться под колёса автомобиля или врезаться в столб, её могут ликвидировать.