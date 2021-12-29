"Сказочно повезёт": в Минтрансе рассказали, получит ли Алтай 24 миллиарда на новые трамваи

Алтайский край может получить в ближайшие годы 24,2 миллиарда рублей на обновление электротранспорта в трёх городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Деньги региону могут достаться в рамках национального проекта "Чистый воздух". Однако в каком году это произойдёт – пока неизвестно. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Ранее куратор Сибирского федерального округа, вице-премьер Виктория Абрамченко изучила проблемы Алтайского края по поручению главы правительства Михаила Мишустина и предложила оказать финансовую поддержку субъекту.

"Сами ждём положительного решения федеральных властей. Сказочно повезёт, если мы попадём в программу "Чистый воздух". Это повлияет на всё. В качестве предложения отправили заявку в правительство страны. Будет закрыта потребность в новых трамваях и троллейбусов всех трёх крупных городов края. Соглашения пока нет, но мы надеемся на положительный исход. Задача наша – модернизировать парк и инфраструктуру. Эти решения потребуют ограничения въезда в центр Барнаула, выделенных полос, перехватывающих парковок. Нужно создавать условия для того, чтобы новые трамваи использовались постоянно", – отметил Дмитрий Коровин.

Если Алтайский край получит деньги на новый электротранспорт, то Минтранс попытается сохранить их на время реконструкции путепровода на проспекте Ленина в Барнауле. Почти два года в центре города не будут ходить троллейбусы, а также несколько маршрутов трамваев. По словам Дмитрия Коровина, ремонт путепровода будет серьёзным испытанием для всей транспортной инфраструктуры краевой столицы.

Напомним, ранее стало известно, что члены правительства РФ изучили социально-экономические проблемы Алтайского края и разработали программу, как их решить. Её созданием занималась вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, отвечающая за экологию, недропользование и лесное хозяйство. По мнению Абрамченко, одна из ключевых проблем в Алтайском крае – это грязный воздух, поэтому региону необходимо обновлять электротранспорт. Сделать это планируют в рамках нацпроекта "Чистый воздух". В крупных городах – Барнауле, Бийске и Рубцовске – транспорт, в том числе общественный, – один из основных источников загрязнения атмосферы, несмотря на наличие электротранспорта. Отмечается, что парк трамваев в Бийске и Барнауле насчитывает 273 единицы, а троллейбусов в Рубцовске и Барнауле – 84. При этом подвижной состав в муниципалитетах изношен на 95%.