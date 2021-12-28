Алтайский край вошёл в десятку регионов с наибольшим приростом больных COVID за сутки

Алтайский край вошёл в десятку регионов с наибольшим суточным приростом больных COVID-19 на 28 декабря. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировали 21 922 случая заражения, общее число инфицированных достигло 10 437 152 человек.

Лидерство по суточному приросту занимает Санкт-Петербург (+1802), на втором месте – Москва (+1705), на третьем – Московская область (+1574). Алтайский край с 449 новыми случаями заражения находится на десятом месте.

Скончались 935 человек. Общее число умерших от COVID-19 пациентов составляет 306 090. Выздоровел 43 961 пациент, общее число выписанных из больниц составляет 9 337 447.