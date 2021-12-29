Губернатор Томенко отправился с рабочей поездкой в "замерзающее" Яровое

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 декабря отправился с рабочей поездкой в Яровое. Во время визита в город главу региона будут сопровождать его заместители и министры, а также журналисты.

Предположительно, Томенко собирается провести совещание с представителями мэрии города и МУП "ЯТЭК", которое обслуживает городскую ТЭЦ. Предположительно, делегация также посетит и саму станцию.

Напомним, с начала отопительного сезона 2021 года котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было мало.

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.

16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела против Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением.

14 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил режим чрезвычайной ситуации в Яровом и ввёл режим повышенной готовности. Отметим, что действовал режим ещё с 2019 года, когда в городе начались проблемы с отоплением.

Тогда же министру промышленности края Вячеславу Химочке и главе регионального Минстроя Ивану Гилеву поручено мониторить возможные проблемы в работе местной ТЭЦ. Чиновники должны гарантировать запасы топлива для города и проанализировать резервы для ремонта котельной.

18 декабря на Яровом вновь произошло ЧП – котлы № 9 и 10 вышли из строя. Ремонтные работы и испытания завершили к утру следующего дня.