В Алтайском крае вырастут взносы на капремонт в многоквартирных домах

В Алтайском крае подготовлен проект постановления правительства об индексации с 1 января 2022 года взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщает пресс-служба региональных властей, минимальный размер взноса на капремонт составит от 5,96 до 7,31 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения – рост составит 6,2%.

Решение о необходимости индексации обсуждалось на заседании правительства региона в октябре этого года. Тогда отмечалось, что сложившаяся ситуация, когда дефицит средств не позволяет реализовывать программу капремонта в полном объёме, в будущем может обернуться проблемой.

Сейчас собственники помещений ежегодно оплачивают порядка 1 млрд рублей взносов на капитальный ремонт, в то время как необходимый объём работ оценивается на уровне 2 миллиардов рублей в год. Действующий на 2021 год в Алтайском крае минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен ещё в 2019 году и не был проиндексирован в течение двух лет. В настоящее время он составляет от 5,62 до 6,89 рубля за один квадратный метр.