Главу "замерзающего" Ярового Виталия Самобочего временно отстранили от должности

27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, который выступает подозреваемым по уголовному делу. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, 28 декабря городское собрание депутатов назначило исполняющим обязанности главы города Николая Бачурина.

Сегодня, 29 декабря, губернатор Алтайского края Виктор Томенко направился в Яровое, чтобы провести ряд рабочих совещаний, посетить городскую ТЭЦ и проконтролировать текущую обстановку с отоплением жилых домов и социальных объектов Ярового.

Вместе с губернатором в городе работают зампреды Александр Климин и Игорь Степаненко, министр финансов Алтайского края Данил Ситников, глава Минпромэнерго региона Вячеслав Химочка, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, начальник регионального ГУ МЧС Александр Макаров и начальник краевого казённого учреждения "УГОЧС и ПБ в Алтайском крае" Михаил Плешивцев.

Напомним, с начала отопительного сезона 2021 года котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было мало.

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.

16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела против Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением.

14 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил режим чрезвычайной ситуации в Яровом и ввёл режим повышенной готовности. Отметим, что действовал режим ещё с 2019 года, когда в городе начались проблемы с отоплением. Через четыре дня, 18 декабря, на Яровом вновь произошло ЧП – котлы № 9 и 10 вышли из строя. Ремонтные работы и испытания завершили к утру следующего дня.

Отметим, что Виталия Самобочего назначили на должность главы Ярового 1 ноября 2017 года и срок его полномочий составлял пять лет.