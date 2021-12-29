Ленинский районный суд Барнаула приговорил 39-летнего жителя краевой столицы к 13,6 года колонии строгого режима за сексуальные домогательства до двух несовершеннолетних девочек, сообщает "Алтайская правда".

В июле 2021 года мужчина пришёл в гости к случайной знакомой, чтобы распить алкоголь. У женщины было пятеро детей, с которыми барнаулец обходился вполне дружелюбно – даже помог бабушке искупать вечером ребятишек. Потом мать попросила мужчину уйти, так как уехала в магазин.

Когда женщина вернулась, то двое старших дочерей в слезах рассказали, что гость снова пришёл и даже приставал к ним. Мать обратилась в полицию, следствие подтвердило жалобы девочек, возраст которых не достиг 14 лет. Также подтверждено, что мужчина осознавал малый возраст девочек. Отмечается, что у него самого есть трое детей.

Ранее в Барнауле педофил получил 15 лет колонии за совращение пятерых мальчиков.