Умные дороги. Как в Барнауле внедрят светофоры, которые будут "управлять" городом

В алтайских городах Барнаул и Новоалтайск в 2022 году начнёт действовать интеллектуальная транспортная система (ИТС). Благодаря ей на улицах городов появятся 168 специальных умных светофоров, которые вместо человека будут контролировать потоки автомобилей. Рассказываем, как будет работать ИТС и где появятся эти умные светофоры.

Что такое ИТС?

Интеллектуальные транспортные системы – это оборудование, которым собираются оснастить городские и межмуниципальные дороги. К этому оборудованию относятся светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, умные остановки, метеостанции. Также в ИТС входит программное обеспечение, которое всё оборудование объединяет в единую систему и позволяет им управлять. Этот проект ещё называют умные дороги, так как система умеет сама распределять автомобильные потоки и, например, варьирует время работы светофора в зависимости от числа скопившихся автомобилей на перекрёстке.

Сколько денег необходимо для внедрения ИТС?

В 2021 году на создание системы из федерального бюджета уже вложили в общей сложности 120 миллионов рублей. Ещё 148 миллионов пойдут на эти цели в 2022 году. Всего же за три года (с 2021 по 2023) на внедрение ИТС из федерального бюджета потратят 360 миллионов рублей. Чтобы полностью оборудовать краевую столицу и Новоалтайск умными дорогами, необходимо около 900 миллионов рублей.

Появление ИТС стало возможным благодаря тому, что Алтайский край в 2020 году включили в программу "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". К концу 2024 года ИТС должны появиться в 27 агломерациях России.

Где в Барнауле появятся ИТС?

На всех крупных транспортных артериях краевой столицы, пояснил заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин.

"Например, Красноармейский проспект, понедельник, пиковая нагрузка. Боковые камеры видят, что с боковых переулков, таких как Песчаная и Папанинцев, минимальный трафик. И они включают "волну" зелёного света в авторежиме, чтобы пропустить весь Красноармейский. Суббота. С улицы Папанинцев сотрудники "Автодора" рванули с работы домой, камеры считали, что отсюда идёт большой поток, и притормозили "зелёную волну", чтобы Папанинцев разгрузить", – объяснил замминистра, как будет работать новая система.

Реализацией проекта в Барнауле и Новоалтайске будет заниматься компания "Ростелеком".