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Новости

Хулиган гайками разбил два окна в здании правительства Алтайского края

, ИА "Амител"
Известно, что злоумышленник ростом 170-175 см, среднего телосложения, был одет в тёмную одежду
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Вечером 29 декабря неизвестный разбил два окна в здании правительства Алтайского края по проспекту Ленина, 59, сообщает "Толк" со ссылкой на источник.

Окна пострадали после бросков крупных железных гаек. Камеры наружного видеонаблюдения в этом районе смогли снять хулигана. Известно, что он ростом 170-175 см, среднего телосложения, был одет в тёмную одежду.

Сейчас полиция разыскивает неизвестного и проводит проверку. Личность злоумышленника устанавливается.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 16:33
- гость -

Хулиган или фанат?
Почитатель работы правительства... так сказать...
Тут ещё нужно разобраться...

30.12.2021 16:48
- гость -

У меня над дверями и над лоджией повесили без моего согласия камеры. Сказали, что жильцы так решили. А выходит эти камеры ни от чего не помогают.

30.12.2021 16:49
гость

Оппозиционер

30.12.2021 16:55
- гость -

30.12.2021 16:48
- гость -
А выходит эти камеры ни от чего не помогают.

А они должны уметь ловить и обезоруживать?

30.12.2021 17:08
- гость -


30.12.2021 16:49
гость

Чиновник

30.12.2021 17:08
- гость -

Осуждаю действия этого хулигана. Как же можно в наши тяжёлые времена тратить металлические тяжёлые гайки? И чем его камни не устроили?

30.12.2021 17:10
- гость -

почему на желтом пластике надпись по английски, а? "Иноагенты" в правительстве Ак

30.12.2021 17:11
- гость -

Оппозиционер

Скорее всего пьяный слесарь.

30.12.2021 17:13
- гость -

Все таки решился АБОРИГЕН на крутые действия. Не зря его несколько дней не видно было. Готовился к акции. На железной дороге гайки тырил.

30.12.2021 17:15
- гость -


Рассказ о неизвестном герое
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.

Многие парни
Плечисты и крепки.
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков.
Каждый
К труду-обороне
Готов.

Кто же,
Откуда
И что он за птица
Парень,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?
Вот что в народе
О нем говорят.

30.12.2021 17:19
- гость -

был одет в тёмную одежду.

А маска медицинская на нем была?

30.12.2021 17:22
- гость -

А маска медицинская на нем была?

Да не защищает ваша маска! Главное телефон с собой не носить.

30.12.2021 17:27
- гость -

30.12.2021 17:22
- гость -

По физиономии найдут, это дело техники. И маска не поможет. Походка тоже идентифицирует человека.

30.12.2021 17:33
- гость -

А был ли у него QR код?

30.12.2021 17:34
- гость -

По физиономии найдут

У нас на предприятии один ночной вор много вынес, охрана проспала, но он на все камеры попал. В полиции развели руками и сказали максимум, что могут сделать, это повесить его фото на "доску почёта" "их разыскивают" у участка.

30.12.2021 17:39
- гость -

Походка тоже идентифицирует человека.

А вы фио сможете определить по походке?

30.12.2021 17:44
- гость -

30.12.2021 17:39
- гость -
А вы фио сможете определить по походке?

Базы данных на что? Кого надо, находят и быстро.

30.12.2021 17:45
- гость -

Гришаня, ты сегодня сериала "След" пересмотрел? Да еще поди и остограмился?

30.12.2021 17:45
- гость -

Базы данных на что?

У вас базы данных походок граждан есть?

30.12.2021 17:46
- гость -

30.12.2021 17:44
- гость -

Фильмов пересмотрел?

30.12.2021 17:51
- гость -

30.12.2021 17:45
- гость -

Походу тут не я остограмился, а тот кто глупости пишет по три раза.
Камеры есть в магазинах, да везде сегодня есть. Любой человек засвечен, хотя бы по магазину, в который он постоянно ходит. Для хранения есть облачные базы. Ну и всё. Интерполу доступно всё. И не только интерполу.

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