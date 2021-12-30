Вечером 29 декабря неизвестный разбил два окна в здании правительства Алтайского края по проспекту Ленина, 59, сообщает "Толк" со ссылкой на источник.

Окна пострадали после бросков крупных железных гаек. Камеры наружного видеонаблюдения в этом районе смогли снять хулигана. Известно, что он ростом 170-175 см, среднего телосложения, был одет в тёмную одежду.

Сейчас полиция разыскивает неизвестного и проводит проверку. Личность злоумышленника устанавливается.