Вечером 29 декабря неизвестный разбил два окна в здании правительства Алтайского края по проспекту Ленина, 59, сообщает "Толк" со ссылкой на источник.
Окна пострадали после бросков крупных железных гаек. Камеры наружного видеонаблюдения в этом районе смогли снять хулигана. Известно, что он ростом 170-175 см, среднего телосложения, был одет в тёмную одежду.
Сейчас полиция разыскивает неизвестного и проводит проверку. Личность злоумышленника устанавливается.
Комментарии
Хулиган или фанат?
Почитатель работы правительства... так сказать...
Тут ещё нужно разобраться...
У меня над дверями и над лоджией повесили без моего согласия камеры. Сказали, что жильцы так решили. А выходит эти камеры ни от чего не помогают.
Оппозиционер
30.12.2021 16:48
- гость -
А выходит эти камеры ни от чего не помогают.
А они должны уметь ловить и обезоруживать?
30.12.2021 16:49
гость
Чиновник
Осуждаю действия этого хулигана. Как же можно в наши тяжёлые времена тратить металлические тяжёлые гайки? И чем его камни не устроили?
почему на желтом пластике надпись по английски, а? "Иноагенты" в правительстве Ак
Оппозиционер
Скорее всего пьяный слесарь.
Все таки решился АБОРИГЕН на крутые действия. Не зря его несколько дней не видно было. Готовился к акции. На железной дороге гайки тырил.
Рассказ о неизвестном герое
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Многие парни
Плечисты и крепки.
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков.
Каждый
К труду-обороне
Готов.
Кто же,
Откуда
И что он за птица
Парень,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?
Вот что в народе
О нем говорят.
был одет в тёмную одежду.
А маска медицинская на нем была?
А маска медицинская на нем была?
Да не защищает ваша маска! Главное телефон с собой не носить.
30.12.2021 17:22
- гость -
По физиономии найдут, это дело техники. И маска не поможет. Походка тоже идентифицирует человека.
А был ли у него QR код?
По физиономии найдут
У нас на предприятии один ночной вор много вынес, охрана проспала, но он на все камеры попал. В полиции развели руками и сказали максимум, что могут сделать, это повесить его фото на
"доску почёта""их разыскивают" у участка.
Походка тоже идентифицирует человека.
А вы фио сможете определить по походке?
30.12.2021 17:39
- гость -
А вы фио сможете определить по походке?
Базы данных на что? Кого надо, находят и быстро.
Гришаня, ты сегодня сериала "След" пересмотрел? Да еще поди и остограмился?
Базы данных на что?
У вас базы данных походок граждан есть?
30.12.2021 17:44
- гость -
Фильмов пересмотрел?
30.12.2021 17:45
- гость -
Походу тут не я остограмился, а тот кто глупости пишет по три раза.
Камеры есть в магазинах, да везде сегодня есть. Любой человек засвечен, хотя бы по магазину, в который он постоянно ходит. Для хранения есть облачные базы. Ну и всё. Интерполу доступно всё. И не только интерполу.