Барнаульца обманули с работой и несколько дней держали взаперти в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, мужчина нашёл объявление о наборе сотрудников в "Озон" через петербургскую компанию "Константа" – ему пообещали зарплату 60 тысяч рублей и проживание.

Житель краевой столицы решил не упускать такую возможность и прилетел в Северную столицу, однако вместо трудоустройства у него отобрали документы и с другими "рабочими" заперли на складе.

Вместе с товарищами по несчастью барнаулец смог сбежать и на попутках добрался до Москвы, откуда связался сестрой. Она выслала ему денег на первое время и нашла организацию "Альтернатива", которая спасает людей из рабства. Активисты помогли мужчине добраться до родных, которые проживают в Новокузнецке, где он и проведёт Новый год.