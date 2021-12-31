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Президент Путин отменил обязательный техосмотр для личных автомобилей

, ИА "Амител"
Президент подписал закон об отмене обязательного техосмотра
Автомобиль. Фото: pexels.com

Автомобиль. Фото: pexels.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра (ТО) для личных автомобилей и мотоциклов, сообщает "Интерфакс". В документе отмечается, что речь идёт именно о транспортных средствах граждан, "используемых ими исключительно в личных целях". Такси, коммерческий транспорт, автобусы и грузовики будут проходить обязательный техосмотр, как это было и раньше.

Кроме того, техосмотр нужно будет проходить для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет, чтобы поставить их на учёт, при смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Например, после усиления рамы или установки газового оборудования.

По действовавшим ранее правилам, машины младше четырёх лет техосмотр проходить были не обязаны. Если авто от 4 до 10 лет – на диагностику нужно было приезжать раз в два года. А для транспорта старше 10 лет диагностическую карту нужно получать ежегодно. 

Напомним, инициатором отмены обязательного техосмотра стало ГИБДД. Там указали, что необходимость содержать свои автомобили в исправном состоянии и так закреплена в правилах дорожного движения. Идея была поддержана в Государственной Думе и Совете Федерации.

При этом с 1 марта 2022 года в России вступит в силу правило, по которому за езду без техосмотра предусмотрен штраф. Но это коснётся только тех водителей, для которых наличие диагностической карты останется обязательным.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +73852594466

Комментарии

31.12.2021 10:09
- гость -

Президент путин - это как в декабре месяце - тавтология.

31.12.2021 10:15
- гость -

Ну хорошо , наконец то!!!
А вот информации о том изменили или нет страховые компании условия выплат нет ни где.
На сегодняшний, да думаю и на завтрашний день.
При отсутствии техосмотра, отказ в выплате или регресс.

31.12.2021 10:57
- гость -

Теперь будет больше разваливающихся ведер без тормозов.

По мне так отмена ТО - зло

31.12.2021 11:06
- гость -

Чтобы не было неисправных помоек хорошо бы реализовать неожиданные проверки техсостояния с помещением неисправных на штрафстоянки

31.12.2021 11:16
гость

31.12.2021 10:57
- гость -
Теперь будет больше разваливающихся ведер без тормозов.

По мне так отмена ТО - зло

А то ,до этого все проходили Т.О..Сказочники,399р. и дядечка глянув на авто и только попросив, включить поворотники ,пишет бумажку и ВСЁ!!!

31.12.2021 11:43
- гость -

31.12.2021 11:16
гость
Не правда!
Последние два года, даже поворотники включать не просили

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