Президент Путин отменил обязательный техосмотр для личных автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра (ТО) для личных автомобилей и мотоциклов, сообщает "Интерфакс". В документе отмечается, что речь идёт именно о транспортных средствах граждан, "используемых ими исключительно в личных целях". Такси, коммерческий транспорт, автобусы и грузовики будут проходить обязательный техосмотр, как это было и раньше.

Кроме того, техосмотр нужно будет проходить для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет, чтобы поставить их на учёт, при смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Например, после усиления рамы или установки газового оборудования.

По действовавшим ранее правилам, машины младше четырёх лет техосмотр проходить были не обязаны. Если авто от 4 до 10 лет – на диагностику нужно было приезжать раз в два года. А для транспорта старше 10 лет диагностическую карту нужно получать ежегодно.

Напомним, инициатором отмены обязательного техосмотра стало ГИБДД. Там указали, что необходимость содержать свои автомобили в исправном состоянии и так закреплена в правилах дорожного движения. Идея была поддержана в Государственной Думе и Совете Федерации.

При этом с 1 марта 2022 года в России вступит в силу правило, по которому за езду без техосмотра предусмотрен штраф. Но это коснётся только тех водителей, для которых наличие диагностической карты останется обязательным.