Барнаульцы сообщают о маньяке, который напал на девушку рядом с ТРЦ "Европа"

Ранним утром 1 января в Барнауле мужчина напал на девушку и надругался над ней. Информация о происшествии появилась в сообществе "Инцидент Барнаул". В сообщении сказано, что ЧП произошло в 07:00 утра на пустыре между ТРЦ "Европа" и зданием МЧС.
Со слов пострадавшей, молодой мужчина принудил её к оральному сексу.
"Подозреваемому на вид 20-23 года, рост 170 см, среднего телосложения, лицо светлое, закрыто маской. Был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные ботинки. После убежал в сторону улицы Взлётной", – сказано в сообщении.
Официальной информации от правоохранительных органов по этому инциденту пока не поступило.
Комментарии
ууу что деяться то
7 утра
маска
все из за масок
Скотина не удовлетворил даму.
Барнаульцы сообщают.. это как?
Холодно же...
Кто то загадал секас на новый год, но сделал это не очень корректно.
принудил её к оральному сексу
Ножом наверное угрожал, как иначе принудить
за ТРЦ "Европа"
Зря девушка одна пошла за ТРЦ "Европа"
Так напал или показал? Везде новости разные, как поняла просто стоял показывал, о насилии речи не было ранее
1.01.2022 12:57
- гость -
Видимо к утро понял, что дедмарос уже не придёт...
ЗЫ Укусить надо было негодяя...
Блин... 7 утра, 1 января, пустырь, минус 23 (или скока там было)...
Романтика! Надо было откусить на память
P.S. Вот как её туда занесло?
Поди вакцинированная была. А где же охранники, где полиция? Заняты,
проверяют маски и куаркоды.
Народная мудрость:Не надо ходить в ТЦ.
1.01.2022 13:20
Павсекакий
С работы/на работу шла может. А вот он в мороз жертву караулил что ли? Ниче не отморозил? Скорее шел за ней с самого начала.
"Ниче не отморозил?"
---
Дык он сам отморозок.
А может, стручок замерз, а девушка отогрела, спасла человека.
Мерзкие комментарии.
1.01.2022 13:52
- гость -
Мерзкие комментарии
А то!
Че прям сразу маньяк-то? Может, просто гражданин необкуаренный - а нынче дамы известной профессии, говорят, тоже справку требуют))). Вот и пришлось...
"Мерзкие комментарии."
----
А зачем был секс, когда можно было клацнуть зубами и всё - маньяк обезврежен, ему уже не до вас?