Барнаульцы сообщают о маньяке, который напал на девушку рядом с ТРЦ "Европа"

Ранним утром 1 января в Барнауле мужчина напал на девушку и надругался над ней. Информация о происшествии появилась в сообществе "Инцидент Барнаул". В сообщении сказано, что ЧП произошло в 07:00 утра на пустыре между ТРЦ "Европа" и зданием МЧС.

Со слов пострадавшей, молодой мужчина принудил её к оральному сексу.

"Подозреваемому на вид 20-23 года, рост 170 см, среднего телосложения, лицо светлое, закрыто маской. Был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные ботинки. После убежал в сторону улицы Взлётной", – сказано в сообщении.

Официальной информации от правоохранительных органов по этому инциденту пока не поступило.