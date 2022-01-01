Житель Алтайского края попался на краже самогона и мобильных телефонов

В канун Нового года сотрудники полиции Крутихинского района задержали 49-летнего мужчину, который украл пять бутылок самогона и два мобильных телефона, сообщает пресс-служба МВД.

Пострадавшей оказалась жительница Крутихинского района. Женщина в преддверии Нового года ушла к родственникам, а когда вернулась домой – заметила пропажу. Сотрудники полиции по горячим следам задержали односельчанина. Он ночью проник в дом, разбив окно в веранде, и похитил имущество.

Мобильные телефоны возвращены владелице, а вот спиртосодержащие напитки мужчина выпил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.