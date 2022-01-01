Пять человек погибли в Алтайском крае при пожарах 1 января

Пожары в Алтайском крае 1 января / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На территории Алтайского края 1 января зафиксировано пять пожаров. Два из них оказались серьёзными, есть погибшие, сообщает региональное управление МЧС России.

Около четырёх утра очевидцы сообщили, что огнём охвачен дом в с. Соусканиха в Красногорском районе. Когда на место ЧП прибыли пожарные расчёты, в здании уже обрушилось перекрытие.

"Площадь пожара составила 36 кв. м. К тушению привлекались 13 человек личного состава и пять единиц техники. На место происшествия также выезжала добровольная пожарная команда Соусканихинского сельсовета", – сообщает пресс-служба ведомства.

Примерно через 20 минут после прибытия первого пожарного расчета пожар был локализован. Для полной ликвидации горения понадобилась около часа.

"К сожалению, во время тушения пожара в доме были обнаружены трое погибших. Причины произошедшего устанавливаются", – сообщает ведомство.

Ещё один пожар произошёл днём 1 января в барнаульском посёлке Борзовая заимка на улице Радужной. Загорелся частный дом площадью около 100 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают подразделения ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Огнём повреждены стены и крыша дома. На пожаре обнаружены тела двух погибших людей. Пожар локализован. Причины возгорания выясняются", – сообщили в МЧС.