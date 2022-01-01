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Барнаульцам рассказали, куда сдать ёлку после новогодних праздников

, ИА "Амител"
Пятый год в Барнауле проводится акция по сбору новогодних ёлок
Ёлочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ёлочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новогодние деревья, выполнившие свою "миссию", не нужно выставлять около подъездов и выбрасывать в мусорные баки: их предлагают сдать на "переработку". Акция по сбору ёлок пройдёт в Барнауле 22 января, сообщает пресс-служба мэрии. Мероприятие уже стало традиционным, и ежегодно участие в нём принимают всё больше горожан.

Что делают с ёлками? 

Часть деревьев, которые сдают барнаульцы, отдают животным на подкормку. Еловая хвоя – хорошее подспорье для конюшен и конных клубов зимой. Лошади с удовольствием едят хвою и даже обгладывают кору стволов. Обычно привезённого объёма хватает до весны. Кроме того, холдинг "Алтайлес" доставит собранные ёлки на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где они будут использованы в технологическом процессе производства плит MDF.

Куда сдать ёлку в 2022 году?

С 2 по 25 января будут организованы стационарные точки приёма ёлок у гипермаркетов "Леруа Мерлен": Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона "Стройдвор") и Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона "Сад").

22 января в районах города будут работать ещё несколько точек сбора.

Так, с 11:00 до 13:00 организованы пункты:
– на площади Октября, "Зелёный сквер";
– ТРЦ " Гулливер Парк", Красноармейский, 51а;
– ул. Балтийская, 53, площадь Народная. 

C 11:30 до 13:30:

ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219Б.

Акцию по сбору ёлок проводит некоммерческая организация "Мусора.Больше.Нет" и отдел по охране окружающей среды администрации города.

Сколько лет в Барнауле проходит экоакция?

Уже пятый раз. По данным мэрии, первая экоакция прошла в городе в январе 2018 года. На трёх точках сбора удалось собрать 420 ёлок, все они были отправлены в конюшни на подкормку лошадям.

В 2019 году жители Барнаула сдали 1970 новогодних деревьев, в 2020 – 4086 ёлок. В 2021-м во время акции собрали 4932 дерева, из которых на корм животным пошла 1291 ёлка, остальные – на щепу. 

Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

Комментарии

1.01.2022 17:58
гость

На антресоли, у меня искусственная.

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