Барнаулец упал в Катунь, когда пытался запустить фейерверк

Житель Барнаула решил отпраздновать новый год в Республике Алтай, но из-за неосторожности рухнул в реку. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

"1 января 2022 в селе Чемал Чемальского района житель г. Барнаул 1965 г. рождения, упал со скалы на берегу р. Катунь при запуске пиротехнического изделия", — сказано в сообщении.

На помощь мужчине пришли спасатели, которые вытащили туриста из воды. Мужчину передали врачам в тяжелом состоянии. Подробностей о характере его травм нет.

Ранее сообщалось, что водолазы вытащили из воды тело мужчины, который рухнул с моста в Новоалтайске. Труп передали врачам.