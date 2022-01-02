Новый проморолик для привлечения туристов сняли в Алтайском крае

У Алтайского края появился новый проморолик. Видеозапись опубликовали на сайте "ВизитАлтай".

Видеоролик называется "А – Это Алтайский край" и он отвечает на вопрос о том, где находится регион. На кадрах показаны озёра, водопады, цветущий маральник, лучшие отели и санатории.

"Цель нового видео "А – это Алтайский край" – "закадрить" молодую и очень перспективную аудиторию туристов: на выставках и через соцсети, с билбордов и глянцевых журнальных страниц", – сказано в сообщении.

Титры из видеоролика авторы планируют перевести на китайский и английский языки, для того чтобы увеличить охват аудитории.