Новый проморолик для привлечения туристов сняли в Алтайском крае

У Алтайского края появился новый проморолик. Видеозапись опубликовали на сайте "ВизитАлтай".
Видеоролик называется "А – Это Алтайский край" и он отвечает на вопрос о том, где находится регион. На кадрах показаны озёра, водопады, цветущий маральник, лучшие отели и санатории.
"Цель нового видео "А – это Алтайский край" – "закадрить" молодую и очень перспективную аудиторию туристов: на выставках и через соцсети, с билбордов и глянцевых журнальных страниц", – сказано в сообщении.
Титры из видеоролика авторы планируют перевести на китайский и английский языки, для того чтобы увеличить охват аудитории.
Комментарии
Очередной распил бабла!
Для начала бы рейс самолёта Новосибирск-Барнаул вернуть нужно.
Нормальный ролик. Мне зашло.
Так вот почему к нам турист заморский не едет.
Ролика у нас не было оказывается.
Ну все Турция и прочие готовьтесь нищенствовать
Алтай - новая туристическая Мекка
Ужасный ролик, всё мелькает быстро, да ещё пополам с этими буквами. Звуковой фон одни хлопки, можно было наложить нормальный закадровый текст и не мешать видео с текстом на чёрном фоне. В общем натужно-молодёжно, не красиво, не информативно.