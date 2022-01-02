МВД будет аннулировать бумажные паспорта россиян при получении электронных. Об этом сообщает ТАСС.
"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", – рассказал собеседник агентства.
В МВД напомнили, что электронные паспорта россиянам будут выдавать на добровольной основе. Получить новую версию документа сможет любой желающий в возрасте старше 14 лет. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства.
Комментарии
А купюра на фото символизирует стоимость этого паспорта?
Или скоро перейдем на такую валюту?
Научитесь данные сохранять . Не желаю идти на электронные носители и биометрию сдавать, пока вы обеспечить их сохранность и конфиденциальность не способны.
А вы не способны, этому свидетельство ограбления россиян через банки и госуслуги.
Чем больше народу туда влезет, тем больше потом будут сидеть без движения, крепостные!
О, было уже.. у крестьян, пока паспорта не появились, и те не смогли свободно передвигаться. А так работали за трудодни. И приблизительно сто лет назад и было такое, ничего нового так и не придумали, плохо с фантазией.
А по факту, если госуслуги так успешно взламывают, ну нафиг эта цифровая личность. С бумажкой как-то спокойней. Помните, как в анекдоте: наш самолёт терпит катастрофу. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, сверните трубочкой паспорта и засуньте в... , для быстрой идентификации.
МВД напомнили, что электронные паспорта россиянам будут выдавать на добровольной основе.
Вот это хорошо. Или так же, как с вакцинированием начнут не пускать куда нибудь без них?))
Могли бы разрешить иметь оба варианта. Дальнейшие действия понятны. Все будет добровольно, как с вакциной. Вставят несколько запретов для людей с бумажным вариантом и все перейдут на электронный. Сопротивление бесполезно. Процесс начался, остальное дело времени.
2.01.2022 16:54
- гость -
есть еще затворница - бабушка Лыкова
и множество сел без интернета