МВД будет аннулировать бумажные паспорта россиян при получении электронных. Об этом сообщает ТАСС.

"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", – рассказал собеседник агентства.

В МВД напомнили, что электронные паспорта россиянам будут выдавать на добровольной основе. Получить новую версию документа сможет любой желающий в возрасте старше 14 лет. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства.