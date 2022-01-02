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Бумажные паспорта россиян будут аннулировать при выдаче электронного документа

, ИА "Амител"
Иметь одновременно два документа нельзя, поэтому один из них будет аннулирован
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

МВД будет аннулировать бумажные паспорта россиян при получении электронных. Об этом сообщает ТАСС

"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", – рассказал собеседник агентства.

В МВД напомнили, что электронные паспорта россиянам будут выдавать на добровольной основе. Получить новую версию документа сможет любой желающий в возрасте старше 14 лет. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства.

Самые важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году. Инфографика

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

2.01.2022 15:34
- гость -

А купюра на фото символизирует стоимость этого паспорта?
Или скоро перейдем на такую валюту?

2.01.2022 15:59
- гость -

Научитесь данные сохранять . Не желаю идти на электронные носители и биометрию сдавать, пока вы обеспечить их сохранность и конфиденциальность не способны.
А вы не способны, этому свидетельство ограбления россиян через банки и госуслуги.

2.01.2022 16:05
Горожанин

Чем больше народу туда влезет, тем больше потом будут сидеть без движения, крепостные!

2.01.2022 16:13
- гость -

О, было уже.. у крестьян, пока паспорта не появились, и те не смогли свободно передвигаться. А так работали за трудодни. И приблизительно сто лет назад и было такое, ничего нового так и не придумали, плохо с фантазией.

А по факту, если госуслуги так успешно взламывают, ну нафиг эта цифровая личность. С бумажкой как-то спокойней. Помните, как в анекдоте: наш самолёт терпит катастрофу. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, сверните трубочкой паспорта и засуньте в... , для быстрой идентификации.

2.01.2022 16:23
- гость -

МВД напомнили, что электронные паспорта россиянам будут выдавать на добровольной основе.

Вот это хорошо. Или так же, как с вакцинированием начнут не пускать куда нибудь без них?))

2.01.2022 16:54
- гость -

Могли бы разрешить иметь оба варианта. Дальнейшие действия понятны. Все будет добровольно, как с вакциной. Вставят несколько запретов для людей с бумажным вариантом и все перейдут на электронный. Сопротивление бесполезно. Процесс начался, остальное дело времени.

2.01.2022 17:04
- гость -

2.01.2022 16:54
- гость -
есть еще затворница - бабушка Лыкова

2.01.2022 17:05
- гость -

и множество сел без интернета

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