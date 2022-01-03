Более 227 участков улиц очистят от снега в Барнауле за текущую неделю

В мэрии Барнаула сформировали ежедневный план-график по очистке городских улиц с 3 по 9 января. Согласно опубликованной информации, за следующие семь дней дорожники собираются очистить от скопившихся осадков 227 участков в краевой столице.

В плане есть как очистка внутриквартальных проездов, так и подъездов к социально важным объектам. При ухудшении погоды и выпадения большого количества осадков план-график могут скорректировать. В этом случае от снега будут в первую очередь чистить магистральные улицы, а после уже дорожники будут убирать второстепенные улицы.

В Барнауле круглосуточно действует горячая линия по вопросам содержания улично-дорожной сети – связаться с диспетчерами можно по номеру 504-360.