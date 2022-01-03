15 человек эвакуировали из многоквартирного дома из-за пожара в Барнауле

В Барнауле в трёхэтажном доме по адресу Профинтерна, 42, загорелись две квартиры на втором этаже. Согласно сообщению пресс-центра ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из строения эвакуировали 15 человек, в том числе двое детей.

Прибывшие на место спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны. По предварительной информации, площадь пожара составила около 5 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет.

Всего, по информации пресс-службы, за 2 января в регионе произошло 25 пожаров, 20 из которых – в жилом секторе. В Барнауле за сутки было ликвидировано четыре пожара.