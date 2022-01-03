Два смертельных ДТП произошли в Алтайском крае с начала 2022 года

В первые двое суток 2022 года на дорогах Алтайского края зафиксировано девять ДТП, в которых погибли два человека и семь получили ранения. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, 1 января в селе Красногорском Красногорского района на улице Коммунарской в 02:45 Toyota Sprinter под управлением водителя 24-летнего водителя наехала на пешехода 1974 года рождения. От полученных травм мужчина скончался в Красногорской центральной районной больнице.

2 января в 09:00 в Алтайском районе, на 54 км автодороги Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай, вне населённого пункта водитель 1965 года рождения на Toyota Caldina наехал на пешехода 1969 года рождения, который скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.