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Глава Минприроды назвал Алтайский край кладезем полезных ископаемых

, ИА "Амител"
Александр Козлов уверен, что Россия – самая богатая страна мира и запасы в ней никогда не кончатся
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Минприроды России Александр Козлов считает Россию одной из самых богатых стран мира, также назвав Алтайский край кладезем полезных ископаемых. Об этом чиновник заявил в интервью газете "Известия".

"Если говорить о твёрдых полезных ископаемых, то по золоту ожидаем прироста запасов около 350 тонн. Наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру – на 9,5 тысячи тонн. В лидерах также Якутия и Забайкальский край. Медь – около 350 тысяч тонн. Наибольший вклад ожидаем от Алтайского края и Башкортостана. По свинцу – примерно 700 тысяч тонн. Более половины прироста рассчитываем получить от Забайкальского края. Запасы цинка увеличатся на 1,8 млн тонн. Здесь также можно отметить Забайкалье – кладезь полезных ископаемых и Алтайский край", – сказал Козлов.

Также министр природных ресурсов отметил и тот факт, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа. В целом он считает, что Россия – одно из наиболее богатых государств мира, а запасы полезных ископаемых в стране не кончатся никогда.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

3.01.2022 14:40
- гость -

И что это даёт? Вон в Японии или Германии ничего нет, а люди в месяц зарабатывают столько, сколько жители Алтайского края за год.

3.01.2022 14:40
- гость -

И что это даёт? Вон в Японии или Германии ничего нет, а люди в месяц зарабатывают столько, сколько жители Алтайского края за год.

3.01.2022 15:01
- гость -

3.01.2022 14:40
- гость -

Особенно в Японии, где квартиры для жилья 3 на 2 метра на двоих.

3.01.2022 15:26
- гость -

Ну что тут сказать - в политику и власть приходит поколение, покупавшее оценки, экзамены, дипломы.
Ещё когда он был студентом, была издана книга Паршева "Почему Россия не Америка", в которой с картами и таблицами было наглядно доказано, что Россия заведомо неконкурентна и нерентабельна капиталистически. И совсем не так богата геологически, как нас приучили думать ещё с советских времён.
С тех пор мы пережили период безмерного восхищения "головокружительными перспективами мирового могущества энергетической суперсверхдержавы", во время которого были разрушены и добиты за ненадобностью практически все заводы СССР.
А все надежды на бесконечный и головокружительный рост цен на нефть ожидаемо обернулись лишь фикцией, разочарованием и непрерывным падением уровня жизни населения все последние годы.
И то ли ещё будет впереди!
А золото, например, можно гарантированно намывать в той же Барнаулке и даже Пивоварке. Другой вопрос, что каждый добытый там грамм по себестоимости в итоге будет стоить как килограмм на мировом рынке, если не в разы больше.

3.01.2022 15:30
- гость -

3.01.2022 15:26
- гость -

Спасибо, блеснули знаниями о заводах и пивоварке. Так сказать - економист высочайшего классу.

3.01.2022 15:37
- гость -

Для тех, кто не способен осмысленно воспринять мой "Longread" текст "о заводах и пивоварке", предельно коротко:
Если у нас что-то и есть, то добывать это заведомо невыгодно!

3.01.2022 15:41
- гость -

Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.(с) А.К Толстой "ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО ОТ ГОСТОМЫСЛА ДО ТИМАШЕВА"

На век кремлевской шайки по видимому хватит

3.01.2022 15:42
- гость -

3.01.2022 15:37
- гость -

Для таких умных, как ты, есть сайт "Сделано у нас". Там всё доходчиво даже для школоты.
Про невыгодно молчал бы в тряпочку. Причина совсем в другом.

3.01.2022 15:45
- гость -

назвав Алтайский край кладезем полезных ископаемых

Сколько разведано в советское время и все в то время было законсервировано, чтобы не губить природную красоту в близкой доступности от народа. Сегодня главное деньги, так что, прощайте красоты Алтая, да здравствует капитализм. Капитализм, счастье, зашибись!

3.01.2022 15:47
- гость -

3.01.2022 15:45
- гость -
Сколько разведано в советское время и все в то время было законсервировано, чтобы не губить природную красоту

Ога, так консервировали, что Змейногорск построили для добычи.

3.01.2022 16:04
- гость -

Для таких умных, как ты, есть сайт "Сделано у нас". Там всё доходчиво даже для школоты.
Про невыгодно молчал бы в тряпочку.
------
Типичный "культурный" уровень в жирных кавычках с переходом на личности платных троллей.
Что касается производства, то есть производство полного цикла, основанное на технологической независимости страны-производителя, и колониальная отвёрточная сборка из готовых узлов, деталей и комплектующих, поставляемых из-за рубежа в оплату за нефть, например.

3.01.2022 16:09
- гость -

Зачем такое говорить. Любые запасы когда-либо кончатся, только глупость человеческая бесконечна.
А по поводу того, что ископаемых много - так и цена их добычи тоже разная. В первую очередь выкапывают легкоизвлекаемые запасы, и по нефти пик мы уже прошли, дальше будет только дорожать себестоимость, со всеми вытекающими

3.01.2022 16:11
- гость -

3.01.2022 16:04
- гость -
и колониальная отвёрточная сборка из готовых узлов, деталей

Да не говори. Вся страна крутит отвертками, запарились уже новые заводы крутить с нуля. Как например Амурский ГПЗ по производству гелия в том числе.

3.01.2022 16:19
- гость -

Как например Амурский ГПЗ
------
Смешно!
Кто-то думает, что там установлено оборудование, изготовленное у нас в стране на наших станках по нашим чертежам и технологиям, а не закупленное за рубежом за поставляемый газ и лишь скрученное у нас гаечными ключами и отвёртками?

3.01.2022 16:22
- гость -

Помниццо, ты с упоением рассказывал какой прекрасный отечественный движок дюратек и как раз ссылку на этот сайт давал.

3.01.2022 16:24
- гость -

3.01.2022 16:19
- гость -

Ну давай ссылки, что там не у нас изготовленного. Рефтификационные колонны или инфраструктура, которая включает в себя целый новый городок на пять тысяч работников?

Ты не съехал там на своих гайках?

3.01.2022 16:31
- гость -

Смешно!

Ну так-то вряд ли есть страна, использующая абсолютно полный цикл производства во всем. И элементарный пример - на винде полмира сидит, а оно нужно - кучу денег вбухивать в разработку и продвижение схожей оси, непонятно как работающей? Гораздо проще купить уже работающее. Точно так же, если конструктирование станков с чпу отсутствует, то проще купить станок, чем с нуля его делать.

3.01.2022 16:36
- гость -

Рефтификационные колонны

энто што за зверь?

3.01.2022 16:36
- гость -

если конструктирование станков с чпу отсутствует,

Плохой пример. У нас делают уже не только с ЧПУ, а с полным копированием детали через трехмерный видеоанализатор. И на экспорт делают.

3.01.2022 16:37
- гость -

15:47 - гость - "Ога, так консервировали, что Змейногорск построили для добычи"

Сказать, что ты просто глуп, как пробка, это ничего не сказать...просто дурак.
Посмотри хоть как пишется Змеиногорск.

Википедия: "Змеиногорск был основан в 1736 году как населенный пункт. Начал функционировать рудник и заложена крепость. Змеиногорская крепость вошла в состав укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии, которая сложилась к 1757 году"

Ага, и было это в годы советской власти...

3.01.2022 16:41
- гость -

И элементарный пример - на винде полмира сидит, а оно нужно - кучу денег вбухивать в разработку и продвижение схожей оси, непонятно как работающей?
--------
Ну да, но есть одно жирное но: винда в любой момент может быть заблокирована по команде из-за рубежа, как и любой смартфон, роутер, сервер, станок ЧПУ.
Прецеденты уже имеются.

3.01.2022 16:44
- гость -

3.01.2022 16:37
- гость -

Вам бы самому историю поизучать.

В начале XX века Змеиногорск — торговое село с мелкой промышленностью.

В 1935 году в Змеиногорске и его окрестностях были возобновлены работы по освоению новых месторождений полиметаллических руд.

3.01.2022 16:45
- гость -

Ну давай ссылки, что там не у нас изготовленного.

Начать можно с просмотра картинок со стройки - строительная техника каких фирм используется. Второй момент - Поставщик основного технологического оборудования для криогенного разделения газа с получением гелия и других компонентов для нефтехимии является немецкая компания The Linde Group (википедь). Ну и неплохо посмотреть, на чьи бабосы строится всё это.

опять, Гриша, в лужу

3.01.2022 16:50
- гость -

3.01.2022 16:45
- гость -
Поставщик основного технологического оборудования для криогенного разделения газа с получением гелия и других компонентов для нефтехимии является немецкая компания The Linde Group

Даже как-то странно, что немцы участвуют в заведомо провальном, по мнению барнаульских мировых экспертов, проекте, который к тому же отверточно-гаечной сборки.

3.01.2022 16:52
- гость -

У нас делают уже не только с ЧПУ, а с полным копированием детали через трехмерный видеоанализатор. И на экспорт делают.

Естественно, собирают из российской спец.электроники?

Ну да, но есть одно жирное но: винда в любой момент может быть заблокирована по команде из-за рубежа, как и любой смартфон, роутер, сервер, станок ЧПУ.
Прецеденты уже имеются.

Для этого случая есть вооруженные силы Российской Федерации. И договариваться всегда выгоднее, чем воевать. Можно рубануть всё, но те же газики тогда перестанут поступать в страны-партнеры. Оно им надо?

3.01.2022 16:53
- гость -

Даже как-то странно, что немцы участвуют в заведомо провальном, по мнению барнаульских мировых экспертов, проекте, который к тому же отверточно-гаечной сборки.
------
А сообразить, что немцы работают строго по предоплате, мозгов не хватает?

3.01.2022 16:55
- гость -

3.01.2022 16:53
- гость -
А сообразить, что немцы работают строго по предоплате, мозгов не хватает?

А сообразить, что в мире существуют инвестиции в новые проекты, уже никак?

3.01.2022 16:57
- гость -

Даже как-то странно, что немцы участвуют в заведомо провальном, по мнению барнаульских мировых экспертов, проекте, который к тому же отверточно-гаечной сборки.

Отчего же он провальный? Гейропейцы, китайцы и газпром скинулись на ГПЗ. Все в плюсе - газпрому денежку за народное достояние+рабочие места, гейропейцы толкают кучу оборудования, рисовые братья получают газ - все в плюсе. Но бить себя в грудь пяткой, что это всё российское от патрона до ...на - верх глупости.

3.01.2022 16:59
- гость -

Для этого случая есть вооруженные силы Российской Федерации.
-------
Воякам и гебилам уже столько раз запрещали таскать на места службы смартфоны...
А ведь у нас командование флотами, адмиралы, ездят сплошь на лэнд крузерах, ну с прошлого года их замы ещё на китайские хавалы сели, которые тоже прослушиваются и просматриваются в режиме реального времени только так.

3.01.2022 17:03
- гость -

3.01.2022 16:57
- гость -
Но бить себя в грудь пяткой, что это всё российское от патрона до ...на - верх глупости.

Идея российская. Россия планирует стать лидером в ближайшем будущем по производству мирового гелия. А это топливо будущего и всё остальное.
А вы тут пишете тряпки про технологическую зависимость России и разваленные заводы, которые выпускали железные кровати с сетками.

3.01.2022 17:04
- гость -

А ведь у нас командование флотами, адмиралы, ездят сплошь на лэнд крузерах, ну с прошлого года их замы ещё на китайские хавалы сели, которые тоже прослушиваются и просматриваются в режиме реального времени только так.

а надо до работы сразу на танке добираться? а жыгуары, при наличии финансов, даром никому не нужны, да и у них одно название да штампы от российского остались.

3.01.2022 17:09
- гость -

а надо до работы сразу на танке добираться?
------
А кто-то до сих пор думает, что в наших танках есть хоть какая-то наша электроника?
Сплошной Китай!
Как, впрочем, и во всех других "не имеющих аналогов" вооружениях.
А ведь только в Барнауле когда-то три радиозавода было...
Молодёжь сейчас уже и не верит!

3.01.2022 17:09
- гость -

Самые огромное богатство России дураки и пьян. Остальное продано

3.01.2022 17:10
- гость -

Идея российская. Россия планирует стать лидером в ближайшем будущем по производству мирового гелия. А это топливо будущего и всё остальное.
А вы тут пишете тряпки про технологическую зависимость России и разваленные заводы, которые выпускали железные кровати с сетками.

Махом ты в полете переобулся. А ты уверен, что идея российская? А не рисовых братьев, заинтересованных в топливе будущего и всего остального? Россия много чего планирует, но, как в одном хорошем советском фильме говорили - выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Засим откланиваюсь - объяснять "патриоту" суть вещей, то же самое, что и антиваксеру - бессмысленно.

3.01.2022 17:10
- гость -

3.01.2022 17:04
- гость -
а жыгуары, при наличии финансов, даром никому не нужны

Поэтому их продается большинство в стране, в отличие от других марок. Можно еще прибавить к ним "патриоты".

3.01.2022 17:13
- гость -

3.01.2022 17:10
- гость -
Махом ты в полете переобулся. А ты уверен, что идея российская? А не рисовых братьев, заинтересованных в топливе будущего и всего остального?

Как раз я не переобувался. Это ты пишешь сначала про полный провал и развал в экономике, а потом про "все в плюсе". Одно другому не противоречит?

Ну и конечно. Всё придумал Вао Цинь из Шаолиня, только мужики об этом не знают.

3.01.2022 17:14
- гость -

16:44- гость - Вам бы самому историю поизучать.

Дурак ты, и ничего тебя не исправит, даже чтение википедии. Так кто в Змеиногорске построил рудник и разрабатывал его, советская власть? Нет. И чем в советское время власть должна была занять народ, который ранее там жил и занимался добычей полезных ископаемых? Ведь речь в моем комменте идет о новых месторождениях разведанных в советское время и законсервированных в советское время. Ты что считаешь, что кроме Змеиногорска, на Алтае нигде нет полиметаллических руд? Мне посчастливилось бывать в тех местах и тогда для меня еще пацана не было понятно, почему такие богатые залежи полезных ископаемых в такой доступности и консервируют.

Ты хоть был в Змеиногорске? Главная достопримечательность - огромная яма от горы Змеиная. Вся гора была вывезена на телегах еще при царе в Барнаул на сереброплавильный завод.

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