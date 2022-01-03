Глава Минприроды назвал Алтайский край кладезем полезных ископаемых

Глава Минприроды России Александр Козлов считает Россию одной из самых богатых стран мира, также назвав Алтайский край кладезем полезных ископаемых. Об этом чиновник заявил в интервью газете "Известия".
"Если говорить о твёрдых полезных ископаемых, то по золоту ожидаем прироста запасов около 350 тонн. Наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру – на 9,5 тысячи тонн. В лидерах также Якутия и Забайкальский край. Медь – около 350 тысяч тонн. Наибольший вклад ожидаем от Алтайского края и Башкортостана. По свинцу – примерно 700 тысяч тонн. Более половины прироста рассчитываем получить от Забайкальского края. Запасы цинка увеличатся на 1,8 млн тонн. Здесь также можно отметить Забайкалье – кладезь полезных ископаемых и Алтайский край", – сказал Козлов.
Также министр природных ресурсов отметил и тот факт, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа. В целом он считает, что Россия – одно из наиболее богатых государств мира, а запасы полезных ископаемых в стране не кончатся никогда.
Комментарии
И что это даёт? Вон в Японии или Германии ничего нет, а люди в месяц зарабатывают столько, сколько жители Алтайского края за год.
И что это даёт? Вон в Японии или Германии ничего нет, а люди в месяц зарабатывают столько, сколько жители Алтайского края за год.
3.01.2022 14:40
- гость -
Особенно в Японии, где квартиры для жилья 3 на 2 метра на двоих.
Ну что тут сказать - в политику и власть приходит поколение, покупавшее оценки, экзамены, дипломы.
Ещё когда он был студентом, была издана книга Паршева "Почему Россия не Америка", в которой с картами и таблицами было наглядно доказано, что Россия заведомо неконкурентна и нерентабельна капиталистически. И совсем не так богата геологически, как нас приучили думать ещё с советских времён.
С тех пор мы пережили период безмерного восхищения "головокружительными перспективами мирового могущества энергетической суперсверхдержавы", во время которого были разрушены и добиты за ненадобностью практически все заводы СССР.
А все надежды на бесконечный и головокружительный рост цен на нефть ожидаемо обернулись лишь фикцией, разочарованием и непрерывным падением уровня жизни населения все последние годы.
И то ли ещё будет впереди!
А золото, например, можно гарантированно намывать в той же Барнаулке и даже Пивоварке. Другой вопрос, что каждый добытый там грамм по себестоимости в итоге будет стоить как килограмм на мировом рынке, если не в разы больше.
3.01.2022 15:26
- гость -
Спасибо, блеснули знаниями о заводах и пивоварке. Так сказать - економист высочайшего классу.
Для тех, кто не способен осмысленно воспринять мой "Longread" текст "о заводах и пивоварке", предельно коротко:
Если у нас что-то и есть, то добывать это заведомо невыгодно!
Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.(с) А.К Толстой "ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО ОТ ГОСТОМЫСЛА ДО ТИМАШЕВА"
На век кремлевской шайки по видимому хватит
3.01.2022 15:37
- гость -
Для таких умных, как ты, есть сайт "Сделано у нас". Там всё доходчиво даже для школоты.
Про невыгодно молчал бы в тряпочку. Причина совсем в другом.
назвав Алтайский край кладезем полезных ископаемых
Сколько разведано в советское время и все в то время было законсервировано, чтобы не губить природную красоту в близкой доступности от народа. Сегодня главное деньги, так что, прощайте красоты Алтая, да здравствует капитализм. Капитализм, счастье, зашибись!
3.01.2022 15:45
- гость -
Сколько разведано в советское время и все в то время было законсервировано, чтобы не губить природную красоту
Ога, так консервировали, что Змейногорск построили для добычи.
Для таких умных, как ты, есть сайт "Сделано у нас". Там всё доходчиво даже для школоты.
Про невыгодно молчал бы в тряпочку.
------
Типичный "культурный" уровень в жирных кавычках с переходом на личности платных троллей.
Что касается производства, то есть производство полного цикла, основанное на технологической независимости страны-производителя, и колониальная отвёрточная сборка из готовых узлов, деталей и комплектующих, поставляемых из-за рубежа в оплату за нефть, например.
Зачем такое говорить. Любые запасы когда-либо кончатся, только глупость человеческая бесконечна.
А по поводу того, что ископаемых много - так и цена их добычи тоже разная. В первую очередь выкапывают легкоизвлекаемые запасы, и по нефти пик мы уже прошли, дальше будет только дорожать себестоимость, со всеми вытекающими
3.01.2022 16:04
- гость -
и колониальная отвёрточная сборка из готовых узлов, деталей
Да не говори. Вся страна крутит отвертками, запарились уже новые заводы крутить с нуля. Как например Амурский ГПЗ по производству гелия в том числе.
Как например Амурский ГПЗ
------
Смешно!
Кто-то думает, что там установлено оборудование, изготовленное у нас в стране на наших станках по нашим чертежам и технологиям, а не закупленное за рубежом за поставляемый газ и лишь скрученное у нас гаечными ключами и отвёртками?
Помниццо, ты с упоением рассказывал какой прекрасный отечественный движок дюратек и как раз ссылку на этот сайт давал.
3.01.2022 16:19
- гость -
Ну давай ссылки, что там не у нас изготовленного. Рефтификационные колонны или инфраструктура, которая включает в себя целый новый городок на пять тысяч работников?
Ты не съехал там на своих гайках?
Смешно!
Ну так-то вряд ли есть страна, использующая абсолютно полный цикл производства во всем. И элементарный пример - на винде полмира сидит, а оно нужно - кучу денег вбухивать в разработку и продвижение схожей оси, непонятно как работающей? Гораздо проще купить уже работающее. Точно так же, если конструктирование станков с чпу отсутствует, то проще купить станок, чем с нуля его делать.
Рефтификационные колонны
энто што за зверь?
если конструктирование станков с чпу отсутствует,
Плохой пример. У нас делают уже не только с ЧПУ, а с полным копированием детали через трехмерный видеоанализатор. И на экспорт делают.
15:47 - гость - "Ога, так консервировали, что Змейногорск построили для добычи"
Сказать, что ты просто глуп, как пробка, это ничего не сказать...просто дурак.
Посмотри хоть как пишется Змеиногорск.
Википедия: "Змеиногорск был основан в 1736 году как населенный пункт. Начал функционировать рудник и заложена крепость. Змеиногорская крепость вошла в состав укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии, которая сложилась к 1757 году"
Ага, и было это в годы советской власти...
И элементарный пример - на винде полмира сидит, а оно нужно - кучу денег вбухивать в разработку и продвижение схожей оси, непонятно как работающей?
--------
Ну да, но есть одно жирное но: винда в любой момент может быть заблокирована по команде из-за рубежа, как и любой смартфон, роутер, сервер, станок ЧПУ.
Прецеденты уже имеются.
3.01.2022 16:37
- гость -
Вам бы самому историю поизучать.
В начале XX века Змеиногорск — торговое село с мелкой промышленностью.
В 1935 году в Змеиногорске и его окрестностях были возобновлены работы по освоению новых месторождений полиметаллических руд.
Ну давай ссылки, что там не у нас изготовленного.
Начать можно с просмотра картинок со стройки - строительная техника каких фирм используется. Второй момент - Поставщик основного технологического оборудования для криогенного разделения газа с получением гелия и других компонентов для нефтехимии является немецкая компания The Linde Group (википедь). Ну и неплохо посмотреть, на чьи бабосы строится всё это.
опять, Гриша, в лужу
3.01.2022 16:45
- гость -
Поставщик основного технологического оборудования для криогенного разделения газа с получением гелия и других компонентов для нефтехимии является немецкая компания The Linde Group
Даже как-то странно, что немцы участвуют в заведомо провальном, по мнению барнаульских мировых экспертов, проекте, который к тому же отверточно-гаечной сборки.
У нас делают уже не только с ЧПУ, а с полным копированием детали через трехмерный видеоанализатор. И на экспорт делают.
Естественно, собирают из российской спец.электроники?
Ну да, но есть одно жирное но: винда в любой момент может быть заблокирована по команде из-за рубежа, как и любой смартфон, роутер, сервер, станок ЧПУ.
Прецеденты уже имеются.
Для этого случая есть вооруженные силы Российской Федерации. И договариваться всегда выгоднее, чем воевать. Можно рубануть всё, но те же газики тогда перестанут поступать в страны-партнеры. Оно им надо?
Даже как-то странно, что немцы участвуют в заведомо провальном, по мнению барнаульских мировых экспертов, проекте, который к тому же отверточно-гаечной сборки.
------
А сообразить, что немцы работают строго по предоплате, мозгов не хватает?
3.01.2022 16:53
- гость -
А сообразить, что немцы работают строго по предоплате, мозгов не хватает?
А сообразить, что в мире существуют инвестиции в новые проекты, уже никак?
Даже как-то странно, что немцы участвуют в заведомо провальном, по мнению барнаульских мировых экспертов, проекте, который к тому же отверточно-гаечной сборки.
Отчего же он провальный? Гейропейцы, китайцы и газпром скинулись на ГПЗ. Все в плюсе - газпрому денежку за народное достояние+рабочие места, гейропейцы толкают кучу оборудования, рисовые братья получают газ - все в плюсе. Но бить себя в грудь пяткой, что это всё российское от патрона до ...на - верх глупости.
Для этого случая есть вооруженные силы Российской Федерации.
-------
Воякам и гебилам уже столько раз запрещали таскать на места службы смартфоны...
А ведь у нас командование флотами, адмиралы, ездят сплошь на лэнд крузерах, ну с прошлого года их замы ещё на китайские хавалы сели, которые тоже прослушиваются и просматриваются в режиме реального времени только так.
3.01.2022 16:57
- гость -
Но бить себя в грудь пяткой, что это всё российское от патрона до ...на - верх глупости.
Идея российская. Россия планирует стать лидером в ближайшем будущем по производству мирового гелия. А это топливо будущего и всё остальное.
А вы тут пишете тряпки про технологическую зависимость России и разваленные заводы, которые выпускали железные кровати с сетками.
А ведь у нас командование флотами, адмиралы, ездят сплошь на лэнд крузерах, ну с прошлого года их замы ещё на китайские хавалы сели, которые тоже прослушиваются и просматриваются в режиме реального времени только так.
а надо до работы сразу на танке добираться? а жыгуары, при наличии финансов, даром никому не нужны, да и у них одно название да штампы от российского остались.
а надо до работы сразу на танке добираться?
------
А кто-то до сих пор думает, что в наших танках есть хоть какая-то наша электроника?
Сплошной Китай!
Как, впрочем, и во всех других "не имеющих аналогов" вооружениях.
А ведь только в Барнауле когда-то три радиозавода было...
Молодёжь сейчас уже и не верит!
Самые огромное богатство России дураки и пьян. Остальное продано
Идея российская. Россия планирует стать лидером в ближайшем будущем по производству мирового гелия. А это топливо будущего и всё остальное.
А вы тут пишете тряпки про технологическую зависимость России и разваленные заводы, которые выпускали железные кровати с сетками.
Махом ты в полете переобулся. А ты уверен, что идея российская? А не рисовых братьев, заинтересованных в топливе будущего и всего остального? Россия много чего планирует, но, как в одном хорошем советском фильме говорили - выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Засим откланиваюсь - объяснять "патриоту" суть вещей, то же самое, что и антиваксеру - бессмысленно.
3.01.2022 17:04
- гость -
а жыгуары, при наличии финансов, даром никому не нужны
Поэтому их продается большинство в стране, в отличие от других марок. Можно еще прибавить к ним "патриоты".
3.01.2022 17:10
- гость -
Махом ты в полете переобулся. А ты уверен, что идея российская? А не рисовых братьев, заинтересованных в топливе будущего и всего остального?
Как раз я не переобувался. Это ты пишешь сначала про полный провал и развал в экономике, а потом про "все в плюсе". Одно другому не противоречит?
Ну и конечно. Всё придумал Вао Цинь из Шаолиня, только мужики об этом не знают.
16:44- гость - Вам бы самому историю поизучать.
Дурак ты, и ничего тебя не исправит, даже чтение википедии. Так кто в Змеиногорске построил рудник и разрабатывал его, советская власть? Нет. И чем в советское время власть должна была занять народ, который ранее там жил и занимался добычей полезных ископаемых? Ведь речь в моем комменте идет о новых месторождениях разведанных в советское время и законсервированных в советское время. Ты что считаешь, что кроме Змеиногорска, на Алтае нигде нет полиметаллических руд? Мне посчастливилось бывать в тех местах и тогда для меня еще пацана не было понятно, почему такие богатые залежи полезных ископаемых в такой доступности и консервируют.
Ты хоть был в Змеиногорске? Главная достопримечательность - огромная яма от горы Змеиная. Вся гора была вывезена на телегах еще при царе в Барнаул на сереброплавильный завод.