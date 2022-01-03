Глава Минприроды назвал Алтайский край кладезем полезных ископаемых

Глава Минприроды России Александр Козлов считает Россию одной из самых богатых стран мира, также назвав Алтайский край кладезем полезных ископаемых. Об этом чиновник заявил в интервью газете "Известия".

"Если говорить о твёрдых полезных ископаемых, то по золоту ожидаем прироста запасов около 350 тонн. Наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру – на 9,5 тысячи тонн. В лидерах также Якутия и Забайкальский край. Медь – около 350 тысяч тонн. Наибольший вклад ожидаем от Алтайского края и Башкортостана. По свинцу – примерно 700 тысяч тонн. Более половины прироста рассчитываем получить от Забайкальского края. Запасы цинка увеличатся на 1,8 млн тонн. Здесь также можно отметить Забайкалье – кладезь полезных ископаемых и Алтайский край", – сказал Козлов.

Также министр природных ресурсов отметил и тот факт, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа. В целом он считает, что Россия – одно из наиболее богатых государств мира, а запасы полезных ископаемых в стране не кончатся никогда.