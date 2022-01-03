Большинство россиян хочет сменить работу в 2022 году

71% россиян планируют сменить работу в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

От новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты – это отметили 76% респондентов. 58% участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом.

37% ищут новых возможностей для карьерного роста, 33% – возможности обучения, а 32% – интересные задачи. Ещё для 27% респондентов важна близость новой работы к дому, а для 24% – гибкий режим работы. Также 22% сказали, что на новой работе хотели бы трудиться дистанционно, а 12% желают получить работу без дресс-кода.

39% желающих настроены на смену профессии, 49% сейчас находятся в поисках подходящих вакансий по новым специальностям. 29% указали, что пока изучают профессии, которые могут им подойти. А 12% отметили, что уже получают необходимые знания и навыки для новой специальности.