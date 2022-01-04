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Новости

Житель Тальменского района поверил мошенникам и отдал им почти 4 млн рублей

, ИА "Амител"
Злоумышленники сказали мужчине, что кто-то пытается снять деньги с его счёта
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Житель Тальменского района сообщил в полицию о том, что он стал жертвой мошенников. Неизвестным он перевёл 3,7 млн рублей.

"Как было установлено, потерпевшему позвонил неизвестный, который  представился сотрудником банка. Он напугал мужчину, что мошенники пытаются украсть с его счёта денежные средства. В результате, желая уберечь свои сбережения, мужчина перевёл их мошенникам", – сказано в сообщении ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что несколько жителей Республики Алтай стали жертвами мошенников, которые выдавали себя за проституток и просили предоплату за свои услуги.

Телефонные мошенники притворялись проститутками и выманивали у жителей Алтая деньги

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

4.01.2022 11:31
- гость -

Скопить денег ума хватает,а сохранить,нажитое непосильным трудом,уже проблема интеллектуальная.

4.01.2022 11:34
- гость -

11:31, вы про вояк не слышали?

4.01.2022 11:38
Гость

Что - то в праздники мошенники не звонят, отдыхают наверно, а в будни каждый день звонят.

4.01.2022 12:18
гость

А что про вояк? Ну ка, ну ка. Интересно. А про этих доверчивых, да бесполезно предупреждать. Всё равно влипнут. Теперь деньгам тю-тю, даже если осудят.

4.01.2022 12:44
гость

Лох из Тальменки.

4.01.2022 13:01
- гость -

4.01.2022 13:04
- гость -

потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он напугал мужчину, что мошенники пытаются украсть с его счёта денежные средства


Ну какие переводы могут быть?!если звонят действительно из банка, значит, они в курсе и примут меры во избежание кражи!

4.01.2022 13:19
гость

Житель Тальменского района

В Тальменке хорошие зарплаты

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