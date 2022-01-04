Житель Тальменского района сообщил в полицию о том, что он стал жертвой мошенников. Неизвестным он перевёл 3,7 млн рублей.

"Как было установлено, потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он напугал мужчину, что мошенники пытаются украсть с его счёта денежные средства. В результате, желая уберечь свои сбережения, мужчина перевёл их мошенникам", – сказано в сообщении ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что несколько жителей Республики Алтай стали жертвами мошенников, которые выдавали себя за проституток и просили предоплату за свои услуги.