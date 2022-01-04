В Рубцовске из-за тёплой зимы вышел из спячки медведь-беглец

В рубцовском мини-зоопарке "Чудо-Сад", который находится в центре внешкольной работы "Малая академия", из спячки вышел гималайский медведь. Об этом сообщает телеграм-канал "Рубцовск.info".

"Он подкрепился тремя яблоками, огляделся вокруг и вновь полез в нору", – сообщают в Рубцовске.

Ранее, в 2016 году, гималайский медведь сбегал из "Чудо-Сада". Это произошло, когда сотрудники учреждения чистили клетку. Зверя поймали через 20 минут после его побега спасатели. Для поимки медведя заманивали сгущёнкой.