Вторник, 4 Январь, 17:00

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,29
€ 84,07
-1°


10570212 +15903
Обь
16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года-2021Новый год-2022Пандемия коронавируса
Новости

В Рубцовске из-за тёплой зимы вышел из спячки медведь-беглец

, ИА "Амител"
Гималайский медведь проснулся из-за аномально тёплой погоды
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В рубцовском мини-зоопарке "Чудо-Сад", который находится в центре внешкольной работы "Малая академия", из спячки вышел гималайский медведь. Об этом сообщает телеграм-канал "Рубцовск.info".

"Он подкрепился тремя яблоками, огляделся вокруг и вновь полез в нору", – сообщают в Рубцовске.

Ранее, в 2016 году, гималайский медведь сбегал из "Чудо-Сада". Это произошло, когда сотрудники учреждения чистили клетку. Зверя поймали через 20 минут после его побега спасатели. Для поимки медведя заманивали сгущёнкой.


Комментарии

4.01.2022 14:49
- гость -

Что в Рубцовске появился зверинный тюремщик-депутат, как и в Барнауле?

4.01.2022 16:41
гостья

4.01.2022 14:49
- гость -
сам ты "тюремщик". нашему Писареву (как директору зоопарка) медаль надо дать.
зоопарк прекрасен! питомцы плодятся круглогодично, а это показатель!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
16:43
Прокуратура начала проверку после падения туристов в воду в Лебедином заказнике 0
16:16
Жителям Алтайского края станет сложнее получить кредит 0
15:37
Дикие рыси начали выходить в сёла в Рубцовском районе и нападать на животных 2
15:11
Смертельное ДТП с междугородним автобусом произошло в Бийске 13
14:46
В Рубцовске из-за тёплой зимы вышел из спячки медведь-беглец 2
14:07
331 человек заболел коронавирусом за прошедшие сутки 12
13:40
Пожар произошёл на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области 5
13:17
Ребёнок сломал ногу во время катания с горки на "бублике" в Бийске 17
12:47
Врач рассказал, когда стоит ждать ослабления пандемии коронавируса 1
12:16
Собчак заявила, что блогер Блиновская угрожала утопить её в Катуни 16
11:49
Владимир Путин поручил закрывать аварийные шахты 16
11:16
Житель Тальменского района поверил мошенникам и отдал им почти 4 млн рублей 12
10:54
Трамваи без кондукторов тестируют в Бийске 14
10:27
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции 17
09:47
Власти рассказали о причинах инцидента с туристами на лебедином озере в Алтайском крае 19
09:11
Алтайские вузы будут следить за "инцидентами" от студентов в соцсетях 9
08:42
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 1
08:14
Водитель иномарки влетел в грузовик, который стоял на заправке в Алтайском крае 17
07:45
День спагетти: пять необычных рецептов 4
07:03
40 пострадавших: что известно о крупном ДТП с россиянами в Белоруссии 21
06:39
"Случайный Ренессанс": фото из жизни, достойные стать произведениями искусства 0
06:12
Январский плюс. О погоде в Алтайском крае 4 января 0
21:30
Такой день. Труп в общественном туалете и график очистки Барнаула от снега 0
20:32
Две группы крови помогут перенести коронавирус легче или не заболеть 3
19:58
Туристы на лебедином озере решили обойти очередь и провалились под лёд. Видео 13
19:28
Умер автор музыки к "Улице Сезам" Стивен Лоуренс 0
18:58
Техосмотру – нет, пенсиям – да. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года? 11
18:31
Труп обнаружили в уличном туалете барнаульского ЖК 2
17:57
Большинство россиян хочет сменить работу в 2022 году 0
17:26
В России выявили минимум новых случаев коронавируса с июня 0
16:59
ГИБДД начнёт моментально вычислять пьяных водителей в 2022 году 4
16:30
Потрясающе красивые световые столбы запечатлели в Камне-на-Оби 1
15:59
Депутат предложил пугать россиян "страшными картинками" на алкогольной продукции 13
15:28
Житель Барнаула купил в магазине дорогую икру с червями-паразитами 16
14:59
Пенсионные доплаты увеличатся для некоторых категорий россиян в 2022 году 3
14:35
Глава Минприроды назвал Алтайский край кладезем полезных ископаемых 42
13:59
Два смертельных ДТП произошли в Алтайском крае с начала 2022 года 2
13:36
351 случай COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки 13
12:59
Где подпись Томенко? Отписка, амик! Азбука хейта от наших комментаторов в соцсетях в 2021-м 41
12:34
Вирусолог предсказал всплеск заболеваемости COVID-19 в России из-за "омикрон"-штамма 0
11:59
Потери года. Кто из знаменитостей ушёл в 2021 году 4
11:33
Где можно в Барнауле покататься на коньках, лыжах и сыграть в хоккей? Всё на одной карте 10
10:59
Водитель такси избил, а после наехал на автомобиле на журналистку в Новосибирске 50
10:27
Эксперт рассказала об изменении размера налога на вклады в 2022 году 4
09:41
Более 227 участков улиц очистят от снега в Барнауле за текущую неделю 2
09:14
15 человек эвакуировали из многоквартирного дома из-за пожара в Барнауле 0
08:34
Почему 3 января нельзя подслушивать, желать здоровья и поднимать вещи с земли 9
08:03
Пять рецептов вкуснейших коктейлей ко дню рождения соломинки 0
07:35
Барнаульская горэлектросеть в свой юбилей дарила подарки 0
07:02
Врачи назвали ранние симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 9

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.