Спикер Госдумы запустил опрос, стоит ли сократить новогодние каникулы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своём телеграм-канале опрос о том, как жители России относятся к длинным новогодним праздникам.

Предусматривается три варианта ответа: "Пусть всё остается как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в тёплое время года".

Володин напоминает, что традиция отдыхать на Новый год и Рождество появилась не так давно.

"В советское время до 1947 года, когда 1 января стал выходным днём, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. Рождество вовсе не отмечалось. Традиция праздновать его вернулась только в 1991 году. Ещё через два года, в 1993-м, выходным днём стало 2 января. Затем в 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать пять дней – с 1 по 5 января. Вместе с этим 7 января праздновалось Рождество", – пишет спикер Госдумы.

Володин напомнил, что длинными новогодние каникулы стали лишь в 2012 году, когда праздники было решено продлить до восьми дней – с 1 по 8 января. С тех пор праздничный "отгул" ежегодно составляет около 10 дней.

"Но регулярно звучат всё новые предложения: кто-то предлагает их сократить в пользу майских праздников, кто-то – добавить к отпуску, кто-то – вовсе отказаться от них", – говорит Володин.