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Спикер Госдумы запустил опрос, стоит ли сократить новогодние каникулы

, ИА "Амител"
Вячеслав Володин спросил в своём телеграм-канале об отношении россиян к длинным выходным
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своём телеграм-канале опрос о том, как жители России относятся к длинным новогодним праздникам. 

Предусматривается три варианта ответа: "Пусть всё остается как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в тёплое время года".

Володин напоминает, что традиция отдыхать на Новый год и Рождество появилась не так давно.

"В советское время до 1947 года, когда 1 января стал выходным днём, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. Рождество вовсе не отмечалось. Традиция праздновать его вернулась только в 1991 году. Ещё через два года, в 1993-м, выходным днём стало 2 января. Затем в 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать пять дней – с 1 по 5 января. Вместе с этим 7 января праздновалось Рождество", – пишет спикер Госдумы.

Володин напомнил, что длинными новогодние каникулы стали лишь в 2012 году, когда праздники было решено продлить до восьми дней – с 1 по 8 января. С тех пор праздничный "отгул" ежегодно составляет около 10 дней.

"Но регулярно звучат всё новые предложения: кто-то предлагает их сократить в пользу майских праздников, кто-то – добавить к отпуску, кто-то – вовсе отказаться от них", – говорит Володин.

  

 


Комментарии

4.01.2022 18:17
гость

"Пусть всё остается как есть сейчас", +++++++++ "Хорошо бы отдыхать +++++ в тёплое время года".

4.01.2022 18:48
- гость -

18:17 гость "Хорошо бы отдыхать в тёплое время года".

Типа запустили опрос, а не перенести ли Новый год на лето?

4.01.2022 19:03
- гость -

Да отстаньте вы уже от чудесных новогодних каникул!!!

4.01.2022 19:03
гость

Сократить дни на отдых.
Хватит уже бездельничать, почти десять лет страна отдыхает, можно подумать жизнь это позволяет.
Бедность сквозит со всех сторон.
На Алтае так вообще полно работы буквально во всех сферах.
Понятно что выгодно при таких з/платах увеличить выходные дни.
Но не разумно отдыхать по 10 дней.
Трудится пора.

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