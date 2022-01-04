Туроператоры рассказали, путёвки в какие страны могут подешеветь в 2022 году

Сейчас самые доступные страны для массового туризма – это Турция и Египет. Но в 2022 году таких стран может стать больше, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Её слова приводит "Российская газета".

Уже открыты туры в такие страны, как Куба и Доминикана, но они остаются дорогими для путешествий из-за отдалённости этих стран, говорит Ломидзе. Но цены путёвок в некоторые страны могут снизиться, если возобновятся чартерные рейсы. Среди таких направлений – Кипр или Объединенные Арабские Эмираты.

"Даже если предположить, что ни одна страна для туристов больше не откроется, тот перечень направлений, который есть сейчас, может стать доступным при снятии любых ограничений на авиасообщение", – сказала Майя Ломидзе.

Напомним, Россия с 9 ноября возобновила чартерные рейсы в Египет после шестилетнего перерыва. Кроме того, после ковидных ограничений в России открыли прямое авиасообщение с девятью странами, среди которых такие государства, как Таиланд, Тунис и Багамы.