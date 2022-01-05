В Костроме жители потребовали "суда толпы" над мужчинами, сознавшимися в убийстве девочки

Двух подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки задержали в Костроме 5 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Теперь следствие намерено ходатайствовать об избрании мужчинам меры пресечения в виде заключения под стражу. Между тем у здания, где задержали подозреваемых, начался стихийный народный сход. Местные жители потребовали выдать им мужчин на самосуд.

Трагедия произошла 4 января. По данным следствия, девочка вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Оттуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. После того как стало известно о пропаже, девочку стали искать следователи и криминалисты костромского СК, полиция и добровольцы отряда "Лиза Алерт".

Позднее тело убитого ребёнка нашли в одном из общежитий города. Там же правоохранители и задержали подозреваемых.

"Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребёнка", – говорится в сообщении Следственного комитета.

По информации телеканала РЕН ТВ, перед убийством девочку изнасиловали. На теле ребёнка судмедэксперты обнаружили множественные ножевые ранения.

Издание также сообщило, что у общежития, где задержали подозреваемых, начался стихийный сход жителей. Люди требовали выдать им мужчин на самосуд. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

Тем не менее беспорядков и "суда толпы" удалось избежать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Подозреваемым грозит пожизненное заключение.