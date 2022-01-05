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В Костроме жители потребовали "суда толпы" над мужчинами, сознавшимися в убийстве девочки

, ИА "Амител"
Подозреваемых задержали в том же общежитии, где и нашли тело пятилетнего ребёнка
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Двух подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки задержали в Костроме 5 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Теперь следствие намерено ходатайствовать об избрании мужчинам меры пресечения в виде заключения под стражу. Между тем у здания, где задержали подозреваемых, начался стихийный народный сход. Местные жители потребовали выдать им мужчин на самосуд.

Трагедия произошла 4 января. По данным следствия, девочка вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Оттуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. После того как стало известно о пропаже, девочку стали искать следователи и криминалисты костромского СК, полиция и добровольцы отряда "Лиза Алерт".

Позднее тело убитого ребёнка нашли в одном из общежитий города. Там же правоохранители и задержали подозреваемых.

"Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребёнка", – говорится в сообщении Следственного комитета.

По информации телеканала РЕН ТВ, перед убийством девочку изнасиловали. На теле ребёнка судмедэксперты обнаружили множественные ножевые ранения.

Издание также сообщило, что у общежития, где задержали подозреваемых, начался стихийный сход жителей. Люди требовали выдать им мужчин на самосуд. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

Тем не менее беспорядков и "суда толпы" удалось избежать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 11:45
- гость -

В стране с продажными силовиками и судами тяжело обвинить народ в желании устроить самосуд.

5.01.2022 11:52
Юлия

У нас в стране давно небезопасно детей одних отпускать, только под присмотром. Печально, но таковы реалии нынешней жизни

5.01.2022 12:02
- гость -

Как получилось, что 5 летний ребенок один на улице в праздник, когда полгорода ходят бухие?!
Не в оправдание извергов, конечно. Но у ее родителей мозг есть вобще?!

5.01.2022 12:09
- гость -

Убивать их не надо. Это очень легкая кара для них. Их надо судить, а потом отправить в тюрьму. Там их изнасилуют шваброй и снимут "информацию для служебного использования".

5.01.2022 12:13
- гость -

Там их изнасилуют шваброй и снимут "информацию для служебного использования".

Да я готов поспорить, что эти преступники там уже были и шваброй их уже насиловали! После этого в головах у них и укрепилась идея, что насилие это нормально.

5.01.2022 12:13
Евгений

> тяжело обвинить народ в желании устроить самосуд.

А где они раньше-то были? Наверное не первая смерть на этой планете, и даже в их городе? А тут вдруг их на эмоции пробило. Можно ещё как-то понять родственников, но там ведь, видимо, уже и совсем посторонние люди участвуют.

Любой, требующий самосуда, не справедливости добивается, а удовлетворения лично своих животных потребностей.

5.01.2022 12:34
- гость -

А где они раньше-то были?

Все мы год от года смотрим как преступники остаются без заслуженного наказания. Год от года запрос у людей на справедливость растёт и рано или поздно полыхнёт. И начнется это с подобного случая.

5.01.2022 12:34
- гость -

Там их изнасилуют шваброй и снимут "информацию для служебного использования".

Скрепненько.

На самом деле, важно не только, чтобы эти твари понесли наказание, но и не могли в будущем никогда совершить ничего подобного.

5.01.2022 12:40
- гость -

Смертную казнь вводить надо за изнасилование и убийство детей.

5.01.2022 12:47
- гость -

Смертную казнь вводить

А у вас есть уверенность, что признания получены не шваберно-кипятильниковами методами у случайных людей попавших в участок?

5.01.2022 12:48
- гость -


5.01.2022 12:40
- гость -
С нашими полицейскими, следственными органами и судьями это опасно!

5.01.2022 13:35
- гость -

Рецидивисту 44 года. Зачем таких выпускать?

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