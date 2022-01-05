В Костроме жители потребовали "суда толпы" над мужчинами, сознавшимися в убийстве девочки

Двух подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки задержали в Костроме 5 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Теперь следствие намерено ходатайствовать об избрании мужчинам меры пресечения в виде заключения под стражу. Между тем у здания, где задержали подозреваемых, начался стихийный народный сход. Местные жители потребовали выдать им мужчин на самосуд.
Трагедия произошла 4 января. По данным следствия, девочка вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Оттуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. После того как стало известно о пропаже, девочку стали искать следователи и криминалисты костромского СК, полиция и добровольцы отряда "Лиза Алерт".
Позднее тело убитого ребёнка нашли в одном из общежитий города. Там же правоохранители и задержали подозреваемых.
"Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребёнка", – говорится в сообщении Следственного комитета.
По информации телеканала РЕН ТВ, перед убийством девочку изнасиловали. На теле ребёнка судмедэксперты обнаружили множественные ножевые ранения.
Издание также сообщило, что у общежития, где задержали подозреваемых, начался стихийный сход жителей. Люди требовали выдать им мужчин на самосуд. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.
Тем не менее беспорядков и "суда толпы" удалось избежать.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Подозреваемым грозит пожизненное заключение.
Комментарии
В стране с продажными силовиками и судами тяжело обвинить народ в желании устроить самосуд.
У нас в стране давно небезопасно детей одних отпускать, только под присмотром. Печально, но таковы реалии нынешней жизни
Как получилось, что 5 летний ребенок один на улице в праздник, когда полгорода ходят бухие?!
Не в оправдание извергов, конечно. Но у ее родителей мозг есть вобще?!
Убивать их не надо. Это очень легкая кара для них. Их надо судить, а потом отправить в тюрьму. Там их изнасилуют шваброй и снимут "информацию для служебного использования".
Там их изнасилуют шваброй и снимут "информацию для служебного использования".
Да я готов поспорить, что эти преступники там уже были и шваброй их уже насиловали! После этого в головах у них и укрепилась идея, что насилие это нормально.
> тяжело обвинить народ в желании устроить самосуд.
А где они раньше-то были? Наверное не первая смерть на этой планете, и даже в их городе? А тут вдруг их на эмоции пробило. Можно ещё как-то понять родственников, но там ведь, видимо, уже и совсем посторонние люди участвуют.
Любой, требующий самосуда, не справедливости добивается, а удовлетворения лично своих животных потребностей.
А где они раньше-то были?
Все мы год от года смотрим как преступники остаются без заслуженного наказания. Год от года запрос у людей на справедливость растёт и рано или поздно полыхнёт. И начнется это с подобного случая.
Там их изнасилуют шваброй и снимут "информацию для служебного использования".
Скрепненько.
На самом деле, важно не только, чтобы эти твари понесли наказание, но и не могли в будущем никогда совершить ничего подобного.
Смертную казнь вводить надо за изнасилование и убийство детей.
Смертную казнь вводить
А у вас есть уверенность, что признания получены не шваберно-кипятильниковами методами у случайных людей попавших в участок?
5.01.2022 12:40
- гость -
С нашими полицейскими, следственными органами и судьями это опасно!
Рецидивисту 44 года. Зачем таких выпускать?