Институт РАН запустил на Алтае мощный телескоп для поиска опасных сближений в космосе

На Алтае запустили новый современный телескоп, который в будущем сможет прогнозировать опасные сближения на земной орбите. Об этом 3 января сообщили в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, который и организовал проект. По данным ИА Regnum, астрономический прибор установили неподалёку от села Мульта в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

"Запустили в работу новое оптическое средство для наблюдения за космическим пространством – 25-см телескоп на Алтае", – говорится в сообщении, опубликованном на странице института в Instagram.

В институте объяснили, что телескоп станет высокоточным средством контроля за яркими космическими объектами. "В перспективе улучшит качество прогнозов опасных сближений", – добавили учёные.

Телескоп на Алтае установили в рамках большого проекта – единого классификатора опасных событий, которые происходят на околоземных орбитах. В Институте прикладной математики ещё в конце ноября заявили о разработке этого проекта.