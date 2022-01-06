Житель Алтайского края хотел получить новогодние подарки, но мошенники его перехитрили

Житель Волчихинского района стал жертвой мошенников и потерял почти 10 тыс. руб., увидев в интернете рекламу подарков на Новый год, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Доверчивый мужчина, следую инструкции, установил в телефоне приложение, после чего ему прислали три бесплатных билета. Он воспользовался ими и получил сообщение о том, что выиграл 251 000 рублей. Следом на смартфон пришло уведомление, что необходимо снять денежные средства в течение суток, но для этого нужно произвести активацию счёта. Мужчина так и сделал: осуществил восемь операций на общую сумму почти 10 тыс. рублей.

Ранее телефонные мошенники притворялись проститутками и выманивали у жителей Республики Алтай деньги.