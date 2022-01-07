"Омикрон"-штамм впервые выявлен у двух детей в Сибири

"Омикрон"-штамм коронавируса выявлен в Иркутской области у двух детей из разных семей. Как сообщает "Тайга.инфо", болезнь протекает в лёгкой форме.

"Контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших лёгкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса", – сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Исполняющая обязанности главы Минздрава региона Анна Данилова напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности, несмотря на "лёгкое течение болезни" у заразившихся данной разновидностью коронавируса.