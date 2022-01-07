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Новости

"Дан приказ открывать огонь на поражение". Токаев вновь обратился к населению Казахстана

, ИА "Амител"
По словам главы государства, лишь на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Согласно видео, которое опубликовал РБК, глава государства заявил, что правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение, лишь на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.

"Слаженная координация действий, боеготовность и звериная жестокость. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт", – заявил он.

Токаев напомнил, что в Алма-Ате пострадали не только административные здания, но и имущество мирных жителей. Кроме того, погибли как мирные жители, так и военные. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Также в отдельных регионах будет включён в интернет, однако "свободный доступ не означает свободное размещение измышлений, а "демократия – это не вседозволенность и не подстрекательство", сказал глава государства.

Красный уровень угрозы, бои на улицах и зачистки. Что происходит в Казахстане сейчас

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

7.01.2022 16:02
- гость -

Шал кет!

7.01.2022 16:06
- гость -

напали 20 тысяч бандитов

А почему боевики на обычных казахов похожи?

7.01.2022 16:08
- гость -

Токаев предатель родины и народа! Нашёл смешное оправдание, чтобы позвать наемников убивать граждан только ради сохранения своей власти.

7.01.2022 16:08
гость

и звериная жестокость

Мирная звериная жестокость

7.01.2022 16:09
гость

правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение

А то голову отрежут

7.01.2022 16:10
гость

Правоохранители тоже на обычных казахов похожи. И их родственники. Только головы другим казахам не отрезают

7.01.2022 16:12
гость

Надо быстро запустить интернет, чтобы обычные люди деньги с карточек сняли

7.01.2022 16:13
гость

Обычные казахи с обычными автоматами

7.01.2022 16:15
- гость -

По словам главы государства, лишь на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов

Лучше бы он этого не говорил. Ну или 20 миллионов уж.

7.01.2022 16:15
Евгений

> 7.01.2022 16:09
> гость
> А то голову отрежут

Зато по-мирному ведь.

Мирно отрезать бошки, мирно громить и грабить всё вокруг - это обязательно приведёт к светлому европейскому будущему, как в Швейцариях и Норвегиях.

7.01.2022 16:15
- гость -

Теперь жизнь русских, кем бы они ни были, там не стоит ни гроша!
Напомню, что в 90-е в средней азии были массово убиты, часто с особой жестокостью 1.5 миллионов русских включая женщин и детей.

7.01.2022 16:16
- гость -

Вон один академик-герой России врагам, захватчикам его родины головы резал, так теперь уже много лет живёт счастливо, на деньги русского вани.

7.01.2022 16:19
гость

Выше писавшие,вы мародеров оправдываете?Особенно взявших оружие и убивающих?

7.01.2022 16:20
- гость -

громить и грабить всё вокруг - это обязательно приведёт к светлому европейскому будущему

Так и есть. Напомните мне во Франции последний раз погромы были из-за подорожания проезда в городском транспорте?

7.01.2022 16:23
- гость -

Особенно взявших оружие и убивающих?

А где они оружие взяли? Не у бандитов в погонах отобрали?

7.01.2022 16:29
гость

Жизнь русских там и не стоила ни гроша, сейчас возможно появился шанс, что удорожает

7.01.2022 16:29
- гость -

Мирно отрезать бошки, мирно громить и грабить всё вокруг - это обязательно приведёт к светлому европейскому будущему, как в Швейцариях и Норвегиях.

+++)))

7.01.2022 16:30
гость

судя по тому, как разграблен Алмаата, там было десятки тысяч мародёров, столько зданий пожгли, машин, полчти тысяча силовиков пострадали, издевались над ними

7.01.2022 16:32
- гость -

Главным заговорщиком стал уже бывший глава КНБ (Комитета нацбезопасности Казахстана, аналога российского ФСБ) Масимов. Его убрали в отставку два дня назад. А также его заместитель – племянник Назарбаева. По всей видимости, происходит «революция сверху». Теперь президент Токаев пытается убрать Назарбаева и его клан от власти в Казахстане совсем.

Так это или нет, будет ясно уже в ближайшие часы.

7.01.2022 16:32
гость

Иногда некоторые народы России считают, что некоторые русские вани живут на их деньги. Это вечный многонациональный спор, кто на чьи деньги живет. И кто раньше кого больше убил. Сейчас негры в США спорят, кто чьим рабом был и на чью деньги дядя Сэм сейчас счастливо живет

7.01.2022 16:33
гость

тысяча силовиков пострадали, издевались над ними

На Западе уже сказали, что мирно

7.01.2022 16:34
гость

если так, то события в стране - аналог августовского путча в России

7.01.2022 16:36
- гость -

7.01.2022 16:34
гость
если так, то события в стране - аналог августовского путча в России

Число погибших засекречено, ЕБН не плохо повеселился, не зря Клинтон по плечу похлопывал.

7.01.2022 16:37
бывший казахстанец

7.01.2022 16:15
- гость -

90-е в Казахстане были гораздо безопаснее, чем 90-е в России.

7.01.2022 16:37
гость

Кто в погонах, их родственники, друзья и коллеги, знакомые, единомышленники, весь их жуз и проживающие там русские, считают, что оружие у них отбирают бандиты

7.01.2022 16:38
- гость -

7.01.2022 16:32
гость
Иногда некоторые народы России считают, что некоторые русские вани живут на их деньги. Это вечный многонациональный спор

Буквально на днях разговаривал с узбеком, живущим и работающим в Барнауле более 30 лет.
Он совершенно искренне убеждал, что на деньги Узбекистана кормился весь СССР, что Узбекистан содержал все другие республики.
Приукрасить свои достижения и байки предком, приуменьшить значимость других (о которых рассказчику ничего не известно). Так было всегда. И так будет всегда.

7.01.2022 16:40
- гость -

7.01.2022 16:37
бывший казахстанец
90-е в Казахстане были гораздо безопаснее, чем 90-е в России.

да-да, верим. Именно поэтому мои родственники продали 3-комнатную в центре Алма-Аты и на эти деньги смогли купить лишь половинку маленького домика на краю Барнаула.
И то, они считают удачей что хоть какие-то деньги им удалось выручить, другие так бросали, лишь бы жизни сохранить.

7.01.2022 16:42
- гость -

По-поводу отрезанных голов. Нет таких трупов в Казахстане. Есть фото расчлененки, но это из Санкт-Петербурга.
Вот о чем люди пишут? Это как хохлы о распятом мальчике. И понесся мем о отрезанных головах, попробуй докажи, что этого в Казахстане не было. Не было, так придумаем!

7.01.2022 16:42
- гость -

надо было сразу так делать, а не когда полстраны разнесли

7.01.2022 16:42
- гость -

7.01.2022 16:32
- гость -
Главным заговорщиком стал уже бывший глава КНБ (Комитета нацбезопасности Казахстана, аналога российского ФСБ) Масимов. Его убрали в отставку два дня назад. А также его заместитель – племянник Назарбаева

А самого назарбаева "на лечение" из страны кто отправил?))

7.01.2022 16:45
бывший казахстанец

7.01.2022 16:32
- гость -
По всей видимости, происходит «революция сверху»

Вот это уже похоже на правду. Я ни за что не поверю, что их органы госбезопасности проморгали 20 тысяч подготовленных вооруженных бандитов.

7.01.2022 16:45
- гость -

7.01.2022 16:37
бывший казахстанец
90-е в Казахстане были гораздо безопаснее, чем 90-е в России.

Всей семьёй катаемся от смеха по полу. Родились в Казахстане. Удирали в 90 из Алма-Аты от большой любви коренного населения, побросав практически всё, гараж, дачу. Удалось продать только квартиру за копейки. Милые казахи говорили, " Берите сколько дают, завтра зарежем, квартира будет наша, искать не будут" Как говорится "Плавали, знаем" Сколько там русских с степях зарыто, только Бог знает. Не нагнетаю, просто констатация фактов. Таких как мы много.

7.01.2022 16:47
- гость -

Простой нерусский всегда хочет, чтобы им управлял русский, потому что русский не ворует так много, как свой начальник, не ставит своих родственников на посты, не так жесток и т.д.
А вот нац. элита гонит русских, чтобы самим все грабить и обирать свой народ, чтобы русские не мешали.

7.01.2022 16:51
- гость -

"напали 20 тысяч бандитов"

Интересно, как их пересчитали? Интересно только мне, а остальным назови 50 тысяч, да хоть миллион, тоже поверят?
Наверное перестреляли всех, выложили рядами, ходили и считали. Ровно 20 тысяч оказалось.

7.01.2022 16:52
- гость -

7.01.2022 16:40
- гость -
>продали 3-комнатную в центре Алма-Аты и на эти деньги смогли купить лишь половинку маленького домика на краю Барнаула

В России исторически недвига дороже, за счет более высоких доходов, материнских капиталов, и т.д.

>другие так бросали, лишь бы жизни сохранить

Да ладно заливать, я все 90-е и 2000-е в Казахстане прожил. Русские уезжали - это да, потому что боялись того, что до сих пор не произошло. Убивать никого не убивали. Бросали жилье только в умирающих поселках, потому что там его никто не покупал, так же как здесь.

7.01.2022 16:55
- гость -

7.01.2022 16:51
- гость -
Интересно, как их пересчитали? Интересно только мне, а остальным назови 50 тысяч, да хоть миллион, тоже поверят?
Наверное перестреляли всех, выложили рядами, ходили и считали. Ровно 20 тысяч оказалось.

Американцы отчитались, население трёх Вьетнамов уничтожили, все сглотнули, не возникают.

7.01.2022 16:59
бывший казахстанец

7.01.2022 16:45
- гость -

Да конечно, русские так удирали, что до сих пор в Алма-Ате русский каждый четвертый. Расказывайте байки местным, как вас там недорезали, а мне лапшу не надо вешать.
Недвига тогда везде копейки стоила, я в конце 90х за $2000 квартиру в центре города купил. У казахов, кстати.

7.01.2022 16:59
- гость -

16:51- гость - "перестреляли всех, выложили рядами, ходили и считали. Ровно 20 тысяч оказалось."

Откуда узнали, что это бандиты, так у каждого на лбу надпись: "Бандит".

7.01.2022 17:16
гость

Откуда узнали, что это бандиты

Может все 20 тысяч были с автоматами и все стреляли. А госбезопасность съемку вела, потом по площади прикинули, там площадь на 20 тысяч рассчитана, вся была занята. В Барнауле на футболе раньше 20 тысяч иногда собирались, потом до Октябрьской пешком шли, уехать было нереально

7.01.2022 17:23
А вот

Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область) оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В своем посте в Instagram он рассказал, как стал свидетелем захвата телебашни в Алма-Ате и нападений террористов.

«Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков.

7.01.2022 17:27
- гость -

17:16гость "все 20 тысяч были с автоматами и все стреляли. А госбезопасность съемку вела"

А сколько погибло кинооператоров при съемках, вы, как участник событий, расскажите нам.

7.01.2022 17:31
гость

7.01.2022 17:27
- гость -

Был бы участник, ссылку на съемку скинул бы. Так, предположил. А как еще посчитать, только примерно по занятой площади. Фото и видео много, кто то снимает, кто то возможно считает. А кто то может считает и автоматы и програмно распознает лица стреляющих. Все может быть, технологии сейчас высокие

7.01.2022 17:35
- гость -

Убивать никого не убивали
*****************************
Даже если никого и не убивали, жить под постоянным прессингом из-за своей национальности и повсюду каждый день ощущать на себе недобрые взгляды коренного населения, - приятного мало. Где гарантия, что завтра местные от косых взглядов не перейдут к делу?

7.01.2022 17:53
- гость -

Учитывая особую опасность для общества,для предотвращения угрозы жизни населения, дан приказ уничтожать бандитов как бешенных собак.А миротворцы улетят как только изчезнет в них необходимость.

7.01.2022 17:57
- гость -

В Швеции и Норвегии для того чтобы хорошо жилось,спервоначалу бошки отрезали,били витрины,поджигали административные здания и убивали полицейских.Этим самым население открыло портал в светлое и радостное будущее.

7.01.2022 18:02
Старыый

Молодец ! Мужик с яйцами! В отличии от Януковича! Х_е_р вам , а не оранжевая революция. Что Воланд с печеньками не прилетела? И ее С-у-к-у вальнули бу! Уважаю Токаева!

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