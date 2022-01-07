"Дан приказ открывать огонь на поражение". Токаев вновь обратился к населению Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Согласно видео, которое опубликовал РБК, глава государства заявил, что правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение, лишь на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.

"Слаженная координация действий, боеготовность и звериная жестокость. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт", – заявил он.

Токаев напомнил, что в Алма-Ате пострадали не только административные здания, но и имущество мирных жителей. Кроме того, погибли как мирные жители, так и военные. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Также в отдельных регионах будет включён в интернет, однако "свободный доступ не означает свободное размещение измышлений, а "демократия – это не вседозволенность и не подстрекательство", сказал глава государства.