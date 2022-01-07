"Дан приказ открывать огонь на поражение". Токаев вновь обратился к населению Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Согласно видео, которое опубликовал РБК, глава государства заявил, что правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение, лишь на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.
"Слаженная координация действий, боеготовность и звериная жестокость. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт", – заявил он.
Токаев напомнил, что в Алма-Ате пострадали не только административные здания, но и имущество мирных жителей. Кроме того, погибли как мирные жители, так и военные. Он выразил соболезнования семьям погибших.
Также в отдельных регионах будет включён в интернет, однако "свободный доступ не означает свободное размещение измышлений, а "демократия – это не вседозволенность и не подстрекательство", сказал глава государства.
Комментарии
Шал кет!
напали 20 тысяч бандитов
А почему боевики на обычных казахов похожи?
Токаев предатель родины и народа! Нашёл смешное оправдание, чтобы позвать наемников убивать граждан только ради сохранения своей власти.
и звериная жестокость
Мирная звериная жестокость
правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение
А то голову отрежут
Правоохранители тоже на обычных казахов похожи. И их родственники. Только головы другим казахам не отрезают
Надо быстро запустить интернет, чтобы обычные люди деньги с карточек сняли
Обычные казахи с обычными автоматами
По словам главы государства, лишь на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов
Лучше бы он этого не говорил. Ну или 20 миллионов уж.
> 7.01.2022 16:09
> гость
> А то голову отрежут
Зато по-мирному ведь.
Мирно отрезать бошки, мирно громить и грабить всё вокруг - это обязательно приведёт к светлому европейскому будущему, как в Швейцариях и Норвегиях.
Теперь жизнь русских, кем бы они ни были, там не стоит ни гроша!
Напомню, что в 90-е в средней азии были массово убиты, часто с особой жестокостью 1.5 миллионов русских включая женщин и детей.
Вон один академик-герой России врагам, захватчикам его родины головы резал, так теперь уже много лет живёт счастливо, на деньги русского вани.
Выше писавшие,вы мародеров оправдываете?Особенно взявших оружие и убивающих?
громить и грабить всё вокруг - это обязательно приведёт к светлому европейскому будущему
Так и есть. Напомните мне во Франции последний раз погромы были из-за подорожания проезда в городском транспорте?
Особенно взявших оружие и убивающих?
А где они оружие взяли? Не у бандитов в погонах отобрали?
Жизнь русских там и не стоила ни гроша, сейчас возможно появился шанс, что удорожает
Мирно отрезать бошки, мирно громить и грабить всё вокруг - это обязательно приведёт к светлому европейскому будущему, как в Швейцариях и Норвегиях.
+++)))
судя по тому, как разграблен Алмаата, там было десятки тысяч мародёров, столько зданий пожгли, машин, полчти тысяча силовиков пострадали, издевались над ними
Главным заговорщиком стал уже бывший глава КНБ (Комитета нацбезопасности Казахстана, аналога российского ФСБ) Масимов. Его убрали в отставку два дня назад. А также его заместитель – племянник Назарбаева. По всей видимости, происходит «революция сверху». Теперь президент Токаев пытается убрать Назарбаева и его клан от власти в Казахстане совсем.
Так это или нет, будет ясно уже в ближайшие часы.
Иногда некоторые народы России считают, что некоторые русские вани живут на их деньги. Это вечный многонациональный спор, кто на чьи деньги живет. И кто раньше кого больше убил. Сейчас негры в США спорят, кто чьим рабом был и на чью деньги дядя Сэм сейчас счастливо живет
тысяча силовиков пострадали, издевались над ними
На Западе уже сказали, что мирно
если так, то события в стране - аналог августовского путча в России
7.01.2022 16:34
гость
если так, то события в стране - аналог августовского путча в России
Число погибших засекречено, ЕБН не плохо повеселился, не зря Клинтон по плечу похлопывал.
7.01.2022 16:15
- гость -
90-е в Казахстане были гораздо безопаснее, чем 90-е в России.
Кто в погонах, их родственники, друзья и коллеги, знакомые, единомышленники, весь их жуз и проживающие там русские, считают, что оружие у них отбирают бандиты
7.01.2022 16:32
гость
Иногда некоторые народы России считают, что некоторые русские вани живут на их деньги. Это вечный многонациональный спор
Буквально на днях разговаривал с узбеком, живущим и работающим в Барнауле более 30 лет.
Он совершенно искренне убеждал, что на деньги Узбекистана кормился весь СССР, что Узбекистан содержал все другие республики.
Приукрасить свои достижения и байки предком, приуменьшить значимость других (о которых рассказчику ничего не известно). Так было всегда. И так будет всегда.
7.01.2022 16:37
бывший казахстанец
90-е в Казахстане были гораздо безопаснее, чем 90-е в России.
да-да, верим. Именно поэтому мои родственники продали 3-комнатную в центре Алма-Аты и на эти деньги смогли купить лишь половинку маленького домика на краю Барнаула.
И то, они считают удачей что хоть какие-то деньги им удалось выручить, другие так бросали, лишь бы жизни сохранить.
По-поводу отрезанных голов. Нет таких трупов в Казахстане. Есть фото расчлененки, но это из Санкт-Петербурга.
Вот о чем люди пишут? Это как хохлы о распятом мальчике. И понесся мем о отрезанных головах, попробуй докажи, что этого в Казахстане не было. Не было, так придумаем!
надо было сразу так делать, а не когда полстраны разнесли
7.01.2022 16:32
- гость -
Главным заговорщиком стал уже бывший глава КНБ (Комитета нацбезопасности Казахстана, аналога российского ФСБ) Масимов. Его убрали в отставку два дня назад. А также его заместитель – племянник Назарбаева
А самого назарбаева "на лечение" из страны кто отправил?))
7.01.2022 16:32
- гость -
По всей видимости, происходит «революция сверху»
Вот это уже похоже на правду. Я ни за что не поверю, что их органы госбезопасности проморгали 20 тысяч подготовленных вооруженных бандитов.
7.01.2022 16:37
бывший казахстанец
90-е в Казахстане были гораздо безопаснее, чем 90-е в России.
Всей семьёй катаемся от смеха по полу. Родились в Казахстане. Удирали в 90 из Алма-Аты от большой любви коренного населения, побросав практически всё, гараж, дачу. Удалось продать только квартиру за копейки. Милые казахи говорили, " Берите сколько дают, завтра зарежем, квартира будет наша, искать не будут" Как говорится "Плавали, знаем" Сколько там русских с степях зарыто, только Бог знает. Не нагнетаю, просто констатация фактов. Таких как мы много.
Простой нерусский всегда хочет, чтобы им управлял русский, потому что русский не ворует так много, как свой начальник, не ставит своих родственников на посты, не так жесток и т.д.
А вот нац. элита гонит русских, чтобы самим все грабить и обирать свой народ, чтобы русские не мешали.
"напали 20 тысяч бандитов"
Интересно, как их пересчитали? Интересно только мне, а остальным назови 50 тысяч, да хоть миллион, тоже поверят?
Наверное перестреляли всех, выложили рядами, ходили и считали. Ровно 20 тысяч оказалось.
7.01.2022 16:40
- гость -
>продали 3-комнатную в центре Алма-Аты и на эти деньги смогли купить лишь половинку маленького домика на краю Барнаула
В России исторически недвига дороже, за счет более высоких доходов, материнских капиталов, и т.д.
>другие так бросали, лишь бы жизни сохранить
Да ладно заливать, я все 90-е и 2000-е в Казахстане прожил. Русские уезжали - это да, потому что боялись того, что до сих пор не произошло. Убивать никого не убивали. Бросали жилье только в умирающих поселках, потому что там его никто не покупал, так же как здесь.
7.01.2022 16:51
- гость -
Интересно, как их пересчитали? Интересно только мне, а остальным назови 50 тысяч, да хоть миллион, тоже поверят?
Наверное перестреляли всех, выложили рядами, ходили и считали. Ровно 20 тысяч оказалось.
Американцы отчитались, население трёх Вьетнамов уничтожили, все сглотнули, не возникают.
7.01.2022 16:45
- гость -
Да конечно, русские так удирали, что до сих пор в Алма-Ате русский каждый четвертый. Расказывайте байки местным, как вас там недорезали, а мне лапшу не надо вешать.
Недвига тогда везде копейки стоила, я в конце 90х за $2000 квартиру в центре города купил. У казахов, кстати.
16:51- гость - "перестреляли всех, выложили рядами, ходили и считали. Ровно 20 тысяч оказалось."
Откуда узнали, что это бандиты, так у каждого на лбу надпись: "Бандит".
Откуда узнали, что это бандиты
Может все 20 тысяч были с автоматами и все стреляли. А госбезопасность съемку вела, потом по площади прикинули, там площадь на 20 тысяч рассчитана, вся была занята. В Барнауле на футболе раньше 20 тысяч иногда собирались, потом до Октябрьской пешком шли, уехать было нереально
Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область) оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В своем посте в Instagram он рассказал, как стал свидетелем захвата телебашни в Алма-Ате и нападений террористов.
«Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков.
17:16гость "все 20 тысяч были с автоматами и все стреляли. А госбезопасность съемку вела"
А сколько погибло кинооператоров при съемках, вы, как участник событий, расскажите нам.
7.01.2022 17:27
- гость -
Был бы участник, ссылку на съемку скинул бы. Так, предположил. А как еще посчитать, только примерно по занятой площади. Фото и видео много, кто то снимает, кто то возможно считает. А кто то может считает и автоматы и програмно распознает лица стреляющих. Все может быть, технологии сейчас высокие
Убивать никого не убивали
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Даже если никого и не убивали, жить под постоянным прессингом из-за своей национальности и повсюду каждый день ощущать на себе недобрые взгляды коренного населения, - приятного мало. Где гарантия, что завтра местные от косых взглядов не перейдут к делу?
Учитывая особую опасность для общества,для предотвращения угрозы жизни населения, дан приказ уничтожать бандитов как бешенных собак.А миротворцы улетят как только изчезнет в них необходимость.
В Швеции и Норвегии для того чтобы хорошо жилось,спервоначалу бошки отрезали,били витрины,поджигали административные здания и убивали полицейских.Этим самым население открыло портал в светлое и радостное будущее.
Молодец ! Мужик с яйцами! В отличии от Януковича! Х_е_р вам , а не оранжевая революция. Что Воланд с печеньками не прилетела? И ее С-у-к-у вальнули бу! Уважаю Токаева!