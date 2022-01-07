Экс-полпред президента в Сибири Анатолий Квашнин умер от COVID-19

Бывший полпред президента в Сибирском федеральном округе, генерал Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет от коронавируса в Москве. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на собственный источник в вооружённых силах.

"Он месяц лежал с ковидом, состояние ухудшалось. Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта", – заявил собеседник издания.

Напомним, Квашнин в 1994 году возглавил Объединённую группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.

С 1997 по 2004 год был начальником Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации – первым заместителем Министра обороны Российской Федерации. С сентября 2004 по 2010 год занимал должность полномочного представителя президента РФ в Сибири. С августа 2013 по 2015 год являлся председателем Наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации "Авиасоюз".