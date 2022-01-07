Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Рождеством Христовым

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. В своём Instagram он обратился к жителям края и пожелал крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях.

"На протяжении многих веков этот светлый праздник дарит радость и надежду, вдохновляет на хорошие поступки. Этот день напоминает нам о таких добродетелях, как милосердие, сострадание, взаимопомощь. Мы с особой остротой чувствуем, как дороги нам родные и близкие, как важны добрые взаимоотношения с соседями, братская любовь к ближнему, что без взаимопонимания и единства наш мир хрупок и беззащитен", – напомнил Томенко в публикации.

Глава региона поблагодарил всех, кто совершает добрые дела, занимается благотворительностью, трудится на благо родного Алтайского края. "Пусть Рождество наполнит ваши сердца любовью и счастьем, пусть в ваших домах царят мир и согласие! С праздником!" – написал губернатор.