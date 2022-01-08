Российское представительство BMW не стало продлевать дилерский договор с барнаульской компанией "Дикси" с 1 января 2022 года. Новым партнёром в Алтайском крае станет красноярский "Медведь Холдинг", уже представляющий марку в Красноярском крае, Хакасии, Кузбассе и Новосибирской области.

В июле 2021 года подвели итоги конкурса на право официально представлять марку BMW в Алтайском крае. Победителем стал "Медведь Холдинг", уточняет издание "Континент Сибирь". Торжественная церемония открытия автоцентра может пройти в июле 2022 года. По информации участников рынка, салон будет располагаться на улице Балтийской. Продолжит ли "Дикси" оказывать по согласованию с дистрибьютором услуги по сервису автомобилей BMW до запуска в Барнауле "Медведь Холдинга", пока информации нет.

Единственным официальным дилером BMW в Алтайском крае до конца 2021 года являлась барнаульская компания "Дикси", учредителями которой являются бизнесмены Кирилл Бекетов и Павел Нечаев. Им также принадлежит "Анкор" (официальный дилер Renault в Барнауле) и "БС Авто" (официальный дилер Suzuki в Барнауле).

По информации Ассоциации европейского бизнеса, в Алтайском крае по итогам 2020 года было продано 129 новых автомобилей BMW, а зарегистрировано, по данным "Автостат Инфо", – 206 новых автомобилей BMW. Таким образом, 37% жителей края в течение 2020 года предпочли приобрести автомобили BMW не у официального дилера в своём родном регионе.

За три квартала 2021 года, по информации Ассоциации европейского бизнеса, в Алтайском крае было продано 118 новых автомобилей BMW против 100 Mercedes-Benz и 219 Lexus. Для сравнения: в Красноярском крае за аналогичный период было продано 357, а в Иркутской области 135 автомобилей BMW.