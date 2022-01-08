Суббота, 8 Январь, 11:13

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,29
€ 84,07
-7°


10618035 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Протесты в КазахстанеИтоги года-2021Новый год-2022
Новости

Красноярцы вместо барнаульцев. В Алтайском крае сменится официальный дилер BMW

, ИА "Амител"
За девять месяцев прошлого года в крае продали 118 новых немецких автомобилей
Фото: rubmw.ru

Фото: rubmw.ru

Российское представительство BMW не стало продлевать дилерский договор с барнаульской компанией "Дикси" с 1 января 2022 года. Новым партнёром в Алтайском крае станет красноярский "Медведь Холдинг", уже представляющий марку в Красноярском крае, Хакасии, Кузбассе и Новосибирской области.

В июле 2021 года подвели итоги конкурса на право официально представлять марку BMW в Алтайском крае. Победителем стал "Медведь Холдинг", уточняет издание "Континент Сибирь". Торжественная церемония открытия автоцентра может пройти в июле 2022 года. По информации участников рынка, салон будет располагаться на улице Балтийской. Продолжит ли "Дикси" оказывать по согласованию с дистрибьютором услуги по сервису автомобилей BMW до запуска в Барнауле "Медведь Холдинга", пока информации нет.

Единственным официальным дилером BMW в Алтайском крае до конца 2021 года являлась барнаульская компания "Дикси", учредителями которой являются бизнесмены Кирилл Бекетов и Павел Нечаев. Им также принадлежит "Анкор" (официальный дилер Renault в Барнауле) и "БС Авто" (официальный дилер Suzuki в Барнауле).

По информации Ассоциации европейского бизнеса, в Алтайском крае по итогам 2020 года было продано 129 новых автомобилей BMW, а зарегистрировано, по данным "Автостат Инфо", – 206 новых автомобилей BMW. Таким образом, 37% жителей края в течение 2020 года предпочли приобрести автомобили BMW не у официального дилера в своём родном регионе.

За три квартала 2021 года, по информации Ассоциации европейского бизнеса, в Алтайском крае было продано 118 новых автомобилей BMW против 100 Mercedes-Benz и 219 Lexus. Для сравнения: в Красноярском крае за аналогичный период было продано 357, а в Иркутской области 135 автомобилей BMW.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

8.01.2022 09:00
- гость -

в Алтайском крае по итогам 2020 года было продано 129 новых автомобилей BMW

Если учесть какая зарплата в Алтайском крае, то это ещё не так плохо. А вот в Германии новый BMW может купить любой работающий человек. Кстати и продано их в Германии за год чуть менее четверти миллиона.

8.01.2022 09:32
- гость -

ехай в Германию и тут не отсвечивай...

8.01.2022 09:52
гость

Кстати и продано их в Германии за год чуть менее четверти миллиона.

А у нас на первом месте автоваз.А у вас?

8.01.2022 09:53
- гость -

ехай в Германию

Вот я не понимаю, вы что против того чтобы любой работающий житель Алтайского края мог позволить купить себе новый БМВ?

8.01.2022 09:53
- гость -

БМВ хорошие автомобили. но
что-то маловато как-то продали

8.01.2022 10:14
- гость -

8.01.2022 09:00
- гость -
А вот в Германии новый BMW может купить любой работающий человек. Кстати и продано их в Германии за год чуть менее четверти миллиона.

Насмешил. В Германии 85 млн, не считая беженцев, а купили всего четверть миллиона. Каждый работающий, ага.

8.01.2022 10:30
- гость -

8.01.2022 10:14
- гость -

И еще в Германии тьма приезжих покупает из Европы и из России, потому что дешевле и многие эксклюзивные марки продаются только там.

8.01.2022 10:34
- гость -

В Германии 85 млн, не считая беженцев, а купили всего четверть миллиона.

Так немцы не каждый год себе новую машину покупают. Мало того BMW вовсе не самая популярная марка. Тот же Volkswagen продал больше полмиллиона новых авто. Mersedes едва не треть миллиона продал. А есть ещё много фирм которые продали тысячи и тысячи авто.

8.01.2022 10:38
- гость -

8.01.2022 10:34
- гость -
Так немцы не каждый год себе новую машину покупают.

Судя по тому, что там нет пробок в городах, не только лишь все покупают, кто хочет купить.

8.01.2022 10:41
- гость -

В Германии ходовые малолитражки типа Polo.

8.01.2022 10:43
- гость -

если нет денег на БМВ - идите работать, лучше в чиновники и депутаты

8.01.2022 10:49
Гость

В Германии как и в других странах люди машины берут по средствам, и как правило ездят на скромных обычных машинах, это в нас друг перед другом выделываются, в кредиты залазят

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:58
Президент Казахстана рассказал о 20 тысячах боевиков, напавших на Алма-Ату 0
10:25
Новый детский сад откроют в Барнауле сразу после январских каникул 2
09:55
Четыре человека погибло на пожаре в кузбасском пансионате. СК возбудил уголовное дело 4
09:03
"Забвение" Навального, новая Госдума и зловещий QR-код. Чем запомнился 2021 год в политике 56
08:45
Красноярцы вместо барнаульцев. В Алтайском крае сменится официальный дилер BMW 12
08:08
Президент Казахстана поручил бесплатно предоставить каждому жителю по 200 sms и 300 минут 30
07:42
Алтайский биатлонист Серохвостов впервые вошёл в топ-10 на этапе Кубка мира 1
07:06
Отменили, но не всё. Авиабилеты в Казахстан из Новосибирска продолжают продавать 2
06:39
Приметы на Собор Пресвятой Богородицы – 2022: не варите кисель и берегите беременных 1
06:01
Сильный гололёд и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 8 января 0
21:58
Такой день. Поздравление Томенко с Рождеством и российские миротворцы в Алма-Ате 0
20:58
Россиян, застрявших в Алма-Ате из-за беспорядков, выселяют из отеля 16
20:10
Санатории Белокурихи полностью заполнены туристами, несмотря на высокие цены 13
19:37
Депутаты барнаульской гордумы поздравили волонтёров-медиков с Рождеством 1
18:58
Экс-президент Казахстана Назарбаев мог покинуть страну с семьёй 16
18:28
Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Рождеством Христовым 0
17:45
Огонь на поражение. Коротко о ситуации с протестами в Казахстане на текущий момент 10
17:22
Пьяный водитель за рулём иномарки сбил столб освещения в Барнауле 7
16:45
Российские военные вошли в Алма-Ату и взяли под контроль аэропорт 28
16:15
Экс-полпред президента в Сибири Анатолий Квашнин умер от COVID-19 6
15:58
"Дан приказ открывать огонь на поражение". Токаев вновь обратился к населению Казахстана 39
15:32
"Омикрон"-штамм впервые выявлен у двух детей в Сибири 1
14:53
Менее 300 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за сутки 6
14:13
Красный уровень угрозы, бои на улицах и зачистки. Что происходит в Казахстане сейчас 54
13:58
Как празднуют Рождество в разных странах мира 0
13:29
В Алтайском крае выдали 4 млн упаковок льготных препаратов за 2021 год 0
12:57
Вплоть до пожизненного. В Генпрокуратуре Казахстана рассказали о наказании для протестующих 12
12:18
Традиции Рождества 2022: можно ли работать и ходить в баню в праздник 4
11:52
Шиномонтажка полностью сгорела минувшей ночью в Барнауле 2
11:22
Контртеррористические акции в Казахстане будут продолжать до полного уничтожения "боевиков" 55
10:53
В Алтайском крае не будут продлевать зимние каникулы 4
10:22
Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане 37
09:37
История Рождества: кто такие волхвы и что символизируют их дары 4
09:02
Проблема в росте цен. В Алтайском крае ответили на поручение Путина обеспечить регион углём 20
08:32
Как россияне будут отдыхать в 2022 году? 2
08:02
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 3
07:31
Рождество 2022. Праздничные поздравления в стихах 0
07:02
Глава автономии казахов ответил на вопрос о протестных настроениях в Алтайском крае 10
06:32
Христос родился! Бог воплотился! Как православные барнаульцы встретили Рождество 4
06:02
Слабый снег и до -1. О погоде в Алтайском крае 7 января 0
21:30
Такой день. Вооружённые бои в Алма-Ате и рост цен на сжиженный газ в Алтайском крае 3
20:30
Житель Алтайского края хотел получить новогодние подарки, но мошенники его перехитрили 0
19:55
Силовики в Казахстане начали массово задерживать протестующих в Алма-Ате 24
19:22
Кафе "Горная страна" не подключили к газу даже после вмешательства Мишустина и Томенко 6
18:50
15 316 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
18:18
Путин поручил правительству Алтайского края обеспечить регион углём 7
17:47
Более 160 сотрудников МЧС по Алтаю обеспечат безопасность богослужений во время Рождества 0
17:16
Муж и жена сгорели из-за окурка в собственном доме в Алтайском крае 0
16:45
12-летний мальчик утонул в алтайском бассейне, хотя вокруг было множество посетителей 4
16:38
Кто завёл "мотор войны" в Казахстане и почему нападавшие легко захватывали здания и оружие 25

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.