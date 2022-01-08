Российское представительство BMW не стало продлевать дилерский договор с барнаульской компанией "Дикси" с 1 января 2022 года. Новым партнёром в Алтайском крае станет красноярский "Медведь Холдинг", уже представляющий марку в Красноярском крае, Хакасии, Кузбассе и Новосибирской области.
В июле 2021 года подвели итоги конкурса на право официально представлять марку BMW в Алтайском крае. Победителем стал "Медведь Холдинг", уточняет издание "Континент Сибирь". Торжественная церемония открытия автоцентра может пройти в июле 2022 года. По информации участников рынка, салон будет располагаться на улице Балтийской. Продолжит ли "Дикси" оказывать по согласованию с дистрибьютором услуги по сервису автомобилей BMW до запуска в Барнауле "Медведь Холдинга", пока информации нет.
Единственным официальным дилером BMW в Алтайском крае до конца 2021 года являлась барнаульская компания "Дикси", учредителями которой являются бизнесмены Кирилл Бекетов и Павел Нечаев. Им также принадлежит "Анкор" (официальный дилер Renault в Барнауле) и "БС Авто" (официальный дилер Suzuki в Барнауле).
По информации Ассоциации европейского бизнеса, в Алтайском крае по итогам 2020 года было продано 129 новых автомобилей BMW, а зарегистрировано, по данным "Автостат Инфо", – 206 новых автомобилей BMW. Таким образом, 37% жителей края в течение 2020 года предпочли приобрести автомобили BMW не у официального дилера в своём родном регионе.
За три квартала 2021 года, по информации Ассоциации европейского бизнеса, в Алтайском крае было продано 118 новых автомобилей BMW против 100 Mercedes-Benz и 219 Lexus. Для сравнения: в Красноярском крае за аналогичный период было продано 357, а в Иркутской области 135 автомобилей BMW.
Комментарии
в Алтайском крае по итогам 2020 года было продано 129 новых автомобилей BMW
Если учесть какая зарплата в Алтайском крае, то это ещё не так плохо. А вот в Германии новый BMW может купить любой работающий человек. Кстати и продано их в Германии за год чуть менее четверти миллиона.
ехай в Германию и тут не отсвечивай...
Кстати и продано их в Германии за год чуть менее четверти миллиона.
А у нас на первом месте автоваз.А у вас?
ехай в Германию
Вот я не понимаю, вы что против того чтобы любой работающий житель Алтайского края мог позволить купить себе новый БМВ?
БМВ хорошие автомобили. но
что-то маловато как-то продали
8.01.2022 09:00
- гость -
А вот в Германии новый BMW может купить любой работающий человек. Кстати и продано их в Германии за год чуть менее четверти миллиона.
Насмешил. В Германии 85 млн, не считая беженцев, а купили всего четверть миллиона. Каждый работающий, ага.
8.01.2022 10:14
- гость -
И еще в Германии тьма приезжих покупает из Европы и из России, потому что дешевле и многие эксклюзивные марки продаются только там.
В Германии 85 млн, не считая беженцев, а купили всего четверть миллиона.
Так немцы не каждый год себе новую машину покупают. Мало того BMW вовсе не самая популярная марка. Тот же Volkswagen продал больше полмиллиона новых авто. Mersedes едва не треть миллиона продал. А есть ещё много фирм которые продали тысячи и тысячи авто.
8.01.2022 10:34
- гость -
Так немцы не каждый год себе новую машину покупают.
Судя по тому, что там нет пробок в городах, не только лишь все покупают, кто хочет купить.
В Германии ходовые малолитражки типа Polo.
если нет денег на БМВ - идите работать, лучше в чиновники и депутаты
В Германии как и в других странах люди машины берут по средствам, и как правило ездят на скромных обычных машинах, это в нас друг перед другом выделываются, в кредиты залазят