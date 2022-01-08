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Новый детский сад откроют в Барнауле сразу после январских каникул

, ИА "Амител"
Дошкольное учреждение рассчитано на 140 воспитанников
Фото: Михаил Полубедов, 'Вечерний Барнаул'

Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

С 10 января в Барнауле по адресу: улица Фурманова, 22, откроется детский сад № 279. Его ввели в эксплуатацию осенью. Строительство шло в рамках нацпроекта "Демография". Всего было израсходовано 194,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 134,4 млн рублей, сообщает сайт мэрии.

Детский сад рассчитан на 140 воспитанников. В нём предусмотрено шесть возрастных групп, в том числе для детей до трёх лет. С 10 января из реорганизованного детсада № 34 перейдут 88 воспитанников, вновь принятых ребят – 52. В случае дополнительной потребности в местах есть возможность принять ещё 25 детей.

Заведующей детским садом № 279 стала Оксана Криворученко. Под её руководством будут работать 36 сотрудников. В детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, изостудия, есть кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, а также методический кабинет. В помещениях имеются видеокамеры, предусмотрена тревожная кнопка, вход – по домофону. Все группы оснащены стационарными воздухоочистителями. Также дошкольное учреждение оборудовано автономной дизельной электростанцией.

Напомним, в минувшем 2021 году в Барнауле создано более 1000 мест в детсадах по нацпроекту "Демография".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

8.01.2022 10:42
- гость -

Хорошая новость.

8.01.2022 11:03
Гость

Такие новости большая редкость

8.01.2022 11:31
- гость -

Кабинеты есть, а специалисты в этих кабинетах тоже есть?

8.01.2022 12:03
- гость -

В центре когда будет новая школа и детский садик? Поликлиника? В районе Ядринцева Партизанской Челюскинцев Молодежной

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