Новый детский сад откроют в Барнауле сразу после январских каникул

С 10 января в Барнауле по адресу: улица Фурманова, 22, откроется детский сад № 279. Его ввели в эксплуатацию осенью. Строительство шло в рамках нацпроекта "Демография". Всего было израсходовано 194,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 134,4 млн рублей, сообщает сайт мэрии.

Детский сад рассчитан на 140 воспитанников. В нём предусмотрено шесть возрастных групп, в том числе для детей до трёх лет. С 10 января из реорганизованного детсада № 34 перейдут 88 воспитанников, вновь принятых ребят – 52. В случае дополнительной потребности в местах есть возможность принять ещё 25 детей.

Заведующей детским садом № 279 стала Оксана Криворученко. Под её руководством будут работать 36 сотрудников. В детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, изостудия, есть кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, а также методический кабинет. В помещениях имеются видеокамеры, предусмотрена тревожная кнопка, вход – по домофону. Все группы оснащены стационарными воздухоочистителями. Также дошкольное учреждение оборудовано автономной дизельной электростанцией.

Напомним, в минувшем 2021 году в Барнауле создано более 1000 мест в детсадах по нацпроекту "Демография".