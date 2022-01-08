Алтайский край замкнул пятёрку экологически безопасных регионов России

Алтайский край вошёл в топ-5 экологически безопасных регионов страны. Результаты за осень 2021 года отражены в очередном национальном экологическом рейтинге. Итоги исследования опубликовала организация "Зелёный патруль", сообщает сайт региона.

При составлении рейтинга по итогам каждого сезона года учитывается множество показателей. В осеннем рейтинге брались во внимание "актуальные сообщения, публикации и документы, которые описывают состояние объектов и процессов, а также мероприятия и события в сфере экологии и охраны окружающей среды с 1 сентября по 30 ноября".

Алтайский край попал в число лидеров среди регионов России по экологической безопасности

Пятёрка лидеров рейтинга по итогам осени 2021 года выглядит следующим образом:

Тамбовская область;

Белгородская область;

Республика Алтай;

Курская область;

Алтайский край.

По сравнению с летом 2021 года Алтайский край прибавил один балл и получил 66 баллов из 100 возможных. Промышленно-экологический, социально-экономический и сводный индексы, несмотря на трудности проведения экологически значимых мероприятий в условиях сложной эпидемиологической обстановки, остались на прежнем уровне (61, 80 и 70 соответственно).