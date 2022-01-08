Рекордную для Республики Алтай сумму – 3,2 млн рублей – перевела мошенникам 39-летняя жительница Шебалинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В поисках дополнительного заработка в Сети сельчанка увидела рекламное объявление инвестиционной брокерской компании Panteracaptrde. Она перешла по ссылке на сайт и заполнила анкету. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который сказал, что является представителем компании по заработку на рынке ценных бумаг, предложил сотрудничество и хорошую прибыль.

Женщина согласилась, зарегистрировалась на специальной платформе и внесла якобы на лицевой счёт стартовый капитал. Лжеброкер объяснил, что чем крупнее будет взнос, тем больше женщина заработает, поэтому она активно стремилась пополнять счёт. В течение почти двух недель она вносила деньги, при этом заняв часть средств у знакомых.

Затем мошенник пообещал, что через несколько дней она сможет получить сумму, в несколько раз превышающую вложения, но для этого она должна в течение определённого времени положить на счёт ещё 400 тысяч рублей. Только после этого сельчанка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Женщина знала о подобных фактах мошенничества из бесед, проводимых участковым, но это не уберегло её от действий злоумышленников, подчёркивают в полиции. Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают местонахождение и личность преступников.