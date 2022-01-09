Рыба и сахар. Какие продукты резко подешевеют после новогодних праздников

Цены на ряд значимых продовольственных товаров в России могут упасть сразу после новогодних праздников, пишет газета "Известия".

Падение цен не будет значительным и коснётся в основном скоропортящихся продуктов. Речь идёт о снижении цены примерно на 3-5%.

Чтобы сбыть побыстрее рыбу, морепродукты и подобные товары, ретейлеры станут проводить разные акции. Однако стоимость других продуктов снижаться не будет. Это связано с ослаблением курса рубля, на которое влияют политика Центробанка, направленная на укрепление ключевой ставки, и угрозы санкций.

Эксперты также считает, что после новогодних каникул подешевеют макароны, масло, крупы и хлебобулочные изделия.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее сообщила, что среднее значение индекса продовольственных цен по итогам 2021 года оказалось на 28% выше показателя 2020-го.