Рыба и сахар. Какие продукты резко подешевеют после новогодних праздников

Цены на ряд значимых продовольственных товаров в России могут упасть сразу после новогодних праздников, пишет газета "Известия".
Падение цен не будет значительным и коснётся в основном скоропортящихся продуктов. Речь идёт о снижении цены примерно на 3-5%.
Чтобы сбыть побыстрее рыбу, морепродукты и подобные товары, ретейлеры станут проводить разные акции. Однако стоимость других продуктов снижаться не будет. Это связано с ослаблением курса рубля, на которое влияют политика Центробанка, направленная на укрепление ключевой ставки, и угрозы санкций.
Эксперты также считает, что после новогодних каникул подешевеют макароны, масло, крупы и хлебобулочные изделия.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее сообщила, что среднее значение индекса продовольственных цен по итогам 2021 года оказалось на 28% выше показателя 2020-го.
Комментарии
В заголовке одно, в тексте другое.
НИАЧОМ,
Эка экспертов колбасит, привет с большого бодуна!!!
Только одно. Цены вырастут на все.
снизятся чуток потом взлетят ещё выше
никогда ничего не дешевеет тут, кроме человеческой жизни, это Россия
9.01.2022 09:47
- гость -
Эка экспертов колбасит
После оливье всегда колбасит.