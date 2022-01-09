Жительница Барнаула потеряла 19 тысяч рублей, переведя деньги за поездку на BlaBlaCar

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, пытаясь забронировать поездку через онлайн-сервис поиска попутчиков, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. 43-летняя женщина перевела за поездку водителю 19 тысяч рублей, но так и не уехала.

Как установили полицейские, женщине необходимо было перевезти товарный груз из Томска в Барнаул. Она решила воспользоваться услугами сервиса поиска попутчиков и вскоре с ней связался потенциальный водитель. Общение с неизвестным продолжилось с помощью мессенджера, в ходе чего мужчина предложил заявительнице перейти по ссылке, ввести реквизиты своей банковской карты и оплатить перевозку.

"Женщина выполнила указания мошенника, после чего с её счёта произошло списание денежных средств. На этом связь с незнакомцем прекратилась. В итоге потерпевшая отдала за поездку, которая так и не состоялась, 19 тысяч рублей", – сообщили в полиции.

Сейчас возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершённая с банковского счёта".