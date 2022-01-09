В Китае сгорел самолёт, который должен был доставить в Сибирь 22 тонны посылок

Самолёт Ту-204, принадлежащий авиакомпании "Авиастар-Ту", загорелся в аэропорту китайского города Ханчжоу. Рейс должен был доставить в город Новосибирск около 22 тонн посылок, пишет Baza.
В ходе воздушного инцидента пострадавших нет. Пожар на российском авиалайнере начался в грузовом отсеке. Судя по фотографиям с места событий, судно серьёзно повреждено – несмотря на работу пожарных, обшивка самолёта прогорела насквозь, а сам фюзеляж развалился на части.
По данным РБК, пожарные и скорая помощь приехали на место через две минуты после получения отчёта об аварии. Они спасли восемь членов экипажа.
"В процессе буксировки самолёта Ту-204-120С для подготовки к вылету произошёл пожар в кабине ВС. Экипаж – три человека, два человека инженерно-технического состава и три сопровождающих эвакуировались", – сообщил РБК источник, близкий к авиавластям.
Причина возгорания пока не установлена.
Комментарии
Что же это такое, то Почта России посылки просохатит, то авиаперевозчик спалит...
Сами себе противоречите:
1.Пожар на российском авиалайнере начался в грузовом отсеке
2. произошёл пожар в кабине ВС
Батареи взорвались, кто то купить хотел батареи.
Китайские power-банки.
В прошлом году купил 3 разных (себе и для подарков), ценой от 1000 до 2500 рублей. Должны быть, судя по цене, не самый отстой
Один вздулся при первой зарядке.
Второй зарядил раза три, завонял, вздулся и сдох.
Третий, самый дорогой, вроде как работает, но ощутимо потерял в емкости. В первые разы заряжал телефон 4-5 раз, сейчас заряжает два раза и уже почти пустой.
А сколько более мощных акб в разных роботах пылесосах да самокатах?
Не удивлен если акб спровоцировали пожар.
Может пикарды
Может пикарды
Грейфрукты!