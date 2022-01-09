В Китае сгорел самолёт, который должен был доставить в Сибирь 22 тонны посылок

Самолёт Ту-204, принадлежащий авиакомпании "Авиастар-Ту", загорелся в аэропорту китайского города Ханчжоу. Рейс должен был доставить в город Новосибирск около 22 тонн посылок, пишет Baza.

В ходе воздушного инцидента пострадавших нет. Пожар на российском авиалайнере начался в грузовом отсеке. Судя по фотографиям с места событий, судно серьёзно повреждено – несмотря на работу пожарных, обшивка самолёта прогорела насквозь, а сам фюзеляж развалился на части.

По данным РБК, пожарные и скорая помощь приехали на место через две минуты после получения отчёта об аварии. Они спасли восемь членов экипажа.

"В процессе буксировки самолёта Ту-204-120С для подготовки к вылету произошёл пожар в кабине ВС. Экипаж – три человека, два человека инженерно-технического состава и три сопровождающих эвакуировались", – сообщил РБК источник, близкий к авиавластям.



Причина возгорания пока не установлена.