Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин хочет вернуть власть над странами, которые раньше входили в состав СССР. Об этом сообщает ТАСС.
"Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", – сказал Блинкен и добавил, что считает это неприемлемым.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По словам американского политика, это приравнивается к размещению в космосе оружия.
Глава НАСА Билл Нельсон считает, что испытания стали причиной появления космического мусора, который 15 ноября угрожал безопасности МКС.
Комментарии
Пока он делает все, чтобы развалить то, что еще осталось от СССР.
Масштаб личности Путина не позволит это сделать.
Ещё энтони сказал что нато сугубо оборонительное государство и что как раньше СССР,так и сегодняшняя РФ если куда введут войска, так они там надолго остаются.На что Маргарита Симоньян в своём фейсбуке назвала этого антона фантасмагорической ж.пой.Хотя,может не самого антона она так назвала, а его высказывания.
Надо сказать попытка воскресить мертвечину приводит к появлению очередного чудовища франкенштейна. Но в целом, сходство с СССР всё же есть
Сами сша никогда не позволяли расширять зону своего влияния.Те страны, которые они бомбили,то было исключительно в целях самообороны так они сами первыми нападали.И сша всегда стремились чтобы в тех странах установилась демократия и свобода.И Корея и Вьетнам и Югославия на них напали и множество других стран нападали на них.Последней страной, которая напала на сша был Афганистан.Афганцев американцы уговаривали целых 20 лет чтобы они прекратили нападения на сша.Сама нато это исключительно оборонительная организация.Без всяких фантасмагорий и обкуривания гашишом.
А судьи кто???
Блиновкен пусть расскажет в каких странах и сколько баз у сшп сейчас, сколько лабораторий биооружия вокруг нас. А то указывать про соринку в чужом глазу, имея в своём бревно они мастера.
России надо было ждать пока разгромят и разворуют Байконур, лабораторию биологического оружия сшп на территории Казахстана и другие Обьекты. Ведь это были мирные протестанты с оружием и битами, случайно сжегшие администрацию и захвативший аэропорт. А великие спецслужбы казахов просто наблюдали и ничего не делали....
В США заподозрили Путина в желании восстановить СССР
А Навального они в этом не подозревают, поэтому поддерживают
В США заподозрили Путина в желании восстановить СССР
А Навального они в этом не подозревают, поэтому поддерживают
Они как то и коммунистов перестали в этом подозревать, поддерживали через Навального. Хотя может поддерживали, чтобы потом кинуть
9 января 2022. США хотят услышать от Казахстана объяснения, почему власти страны решили обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире CNN.
Почему не спросили разрешение у США? Как посмели?
" восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", – сказал Блинкен и добавил, что считает это неприемлемым.
хотят услышать от Казахстана объяснения, почему власти страны решили обратиться за помощью в ОДКБ"
сша всегда такими офигевшими были или это нормальный для них режим работы и они даже не понимают, что офигели?