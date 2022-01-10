Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин хочет вернуть власть над странами, которые раньше входили в состав СССР. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", – сказал Блинкен и добавил, что считает это неприемлемым.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По словам американского политика, это приравнивается к размещению в космосе оружия.

Глава НАСА Билл Нельсон считает, что испытания стали причиной появления космического мусора, который 15 ноября угрожал безопасности МКС.