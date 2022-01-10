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Три участка в Барнауле под жилые многоэтажки будут искать новых владельцев в 2022 году

, ИА "Амител"
На торгах разыграют право аренды участков на ул. Взлётной, 2г и 2д (за ТЦ "Европа"), а также свободный квартал 2012 (за ТЦ "Метро").
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В 2022 году в Барнауле на торгах разыграют право аренды участков на ул. Взлётной, 2г и 2д (за ТЦ "Европа"), а также свободный квартал 2012 (за ТЦ "Метро"), сообщает "Толк" со ссылкой на комитет по земельным ресурсам и землеустройству города. Они подходят для высотного жилищного строительства до 25 этажей и 75 метров, на втором участке можно возводить объекты дошкольного, а также общего образования. 

Эти участки уже продавали в апреле прошлого года, однако земельный комитет без объявления причины отменил торги. Стартовая цена составляла 37,4 млн рублей за 2,5 га. Тогда несколько девелоперов города хотели побороться за них, другие считали, что площадки слишком мелкие, максимум для трёх-пяти высоток. 

Сейчас территории пустуют. На одну из них попадает часть самовольно построенного гаражного комплекса, который можно снести. Напротив возводят бизнес-центр, планируется вторая очередь фитнес-центра "Магис-Спорт". Рядом, на ул. Взлётной, 2в, к 2022 году построят спорткомплекс для занятий смешанными единоборствами.

Для квартала 2012 на 14 га уже утверждён проект планировки, который прошёл общественные обсуждения. Здесь появятся восемь домов по 14-18 этажей с 1,74 тыс. квартир для 3,7 тыс. человек. Также возведут поликлинику на 500 посещений, детский сад на 220 мест, школу на 520 учащихся со стадионом и бассейном. 

Новый год и город. Какие ЖК и коммерческие здания планируют построить в Барнауле в 2022-м

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

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