Серьёзное похолодание придёт в Сибирь к Старому Новому году. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Настоящие морозы в новогоднюю ночь по старому стилю будут в Красноярске – до -30 градусов, в Туруханском районе – до -40 градусов. Морозная погода также ожидает Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край – тут температура будет опускаться ниже 30 градусов, то есть отклонение от климатической нормы будет на 4-6 градусов", – сказал метеоролог агентству ТАСС.

Специалист отметил, что в остальных регионах России ночь на Старый Новый год будет достаточно мягкой.