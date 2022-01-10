Серьёзное похолодание придёт в Сибирь к Старому Новому году. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Настоящие морозы в новогоднюю ночь по старому стилю будут в Красноярске – до -30 градусов, в Туруханском районе – до -40 градусов. Морозная погода также ожидает Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край – тут температура будет опускаться ниже 30 градусов, то есть отклонение от климатической нормы будет на 4-6 градусов", – сказал метеоролог агентству ТАСС.
Специалист отметил, что в остальных регионах России ночь на Старый Новый год будет достаточно мягкой.
Комментарии
Кто пишет такое - "заморозки до - 30 С"? А если весной до - 3 С, это что?
ЗАМОРОЗКИ - понижения температуры ниже 0 оС в приземном слое воздуха или на почве вечером или ночью (при положительной температуре днем). Заморозки бывают весной и осенью вследствие ночного охлаждения почвы.
Большой Энциклопедический словарь. 2000.
А пишут те, у которых иномарки от заморозок не заведутся.
Что-то неизвестный какой-то регион в тексте "в Туруханском крае – до -40 градусов."
Где про Таймыр и Чукотку? Нам тоже интересно.
Смотря какая иномарка мой в -27 норм с полоборота.
раньше писали - Аномальные морозы, таперича Заморозки. Как страшно жить.
Шо, таки менять кроссовки на валенки, или еще не надо?
не заморозки , а мороз. Какие зимой заморозки?
Заморозки до -30 градусов придут в Алтайский край
Какие же это "заморозки"?
Это морозы, самые настоящие.