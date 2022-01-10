Обнаруженный на Кипре гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон", получивший название "дельтакрон", пока рано считать отдельным штаммом. Как заявил РИА Новости руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, причиной его появления могло стать загрязнение образцов в лаборатории.

Специалист отметил, что среди учёных нет однозначного мнения о возможном происхождении "дельтакрона". Хафизов подчеркнул, что данные о свойственных для него 25 мутациях действительно были внесены в базу GISAID, однако при более тщательном изучении они оказались похожими на взаимное загрязнение образцов "дельты" и "омикрона".

Эпидемиолог пояснил, что такое возможно в том случае, если не будут соблюдены правила работы в лаборатории. Он также добавил, что данные о "дельтакроне" пока имеются только у одной лаборатории, так что говорить о новом штамме ещё рано.